17 مليار جنيه نموًا في محفظة قروض «QNB الأهلي» خلال الربع الأول من العام الحالى

أعلن بنك QNB الأهلي عن النتائج المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في مارس 2023.

وارتفعت محفظة قروض وسلفيات البنك بنحو 17 مليار جنيه، لتصل إجمالاً إلي 245 مليار جنيه، وبما يمثل نمواً قدره 8% مقارنة بديسمبر 2022.

فيما بلغت الحصة السوقية للبنك من إجمالي القروض%5.64 في ديسمبر 2022 (طبقا لأخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري) ليحافظ البنك علي صدارته كأكبر بنك خاص مقرض في مصر.

أرباح QNB الأهلي خلال الربع الأول

وحقق البنك صافي أرباح مجمعة بلغت نحو 4,715 مليار جنيه، بزيادة قدرها 2,507 مليار جنيه، وبنسبة نمو 114%، مقارنة بنفس الفترة في 2022، بينما بلغت صافي أرباح البنك المستقلة 4,481 مليار جنيه.

وبلغت إجمالي الأصول المجمعة حوالي 525 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2023، بزيادة قدرها 42 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2022 وبنسبة نمو 9%.

وقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 4.67% في نهاية مارس 2023، بينما بلغت نسبه تغطية المخصصات للقروض دون المستوى 124.8% وبلغ معدل كفاية رأس المال مستوى 21.22% في ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية.