17 علامة تجارية ترفع حجم استيرادها من السيارات

شريف عيسى
تمكنت 17 علامة تجارية بقطاع السيارات من زيادة حصصها الاستيرادية خلال الربع الثانى من العام الحالى، مقارنة بإجمالى طرازاتها المستوردة خلال الربع اﻷول.
كان عدد من محللى سوق السيارات، قد توقعوا فى وقت سابق إعادة الشركات والوكلاء النظر فى حصصهم الاستيرادية بعد قرار البنك المركزى فى 3 نوفمبر الماضى، وما أعقبه من ارتفاع كبير فى اسعار السيارات، وتداعياتها على تراجع اﻹقبال على الشراء.
وكان أحدث تقرير صادر عن مصلحة الجمارك، أعلن عن تراجع إجمالى السيارات المستوردة خلال الربع الثانى من العام الجارى، بنسبة 25%، لتكتفى الشركات باستيراد 9951 سيارة، مقارنة بـ 13 ألفاً، و289 وحدة خلال الربع اﻷول.
وكان من أبرز العلامات المتوسطة التى نمت حصتها الاستيرادية “مازدا” اليابانية، والتى ارتفعت من 14 سيارة فقط خلال الربع اﻷول، إلى 198 وحدة خلال الربع الثانى، بنسبه نمو 1314.3%.
أما عن السيارات الفارهة، نمت حصة العلامة اﻷلمانية مرسيدس اﻹستيرادية بنسبة 24.3%، لتتمكن من استيراد 516 سيارة خلال الربع الثانى، مقارنه بـ 415 خلال الربع الأول.
وتجدر اﻹشارة إلى ان ارتفاع الحصص الاستيرادية لهذه العلامات يأتي فى الوقت الذى يعانى فيه سوق السيارات من ركود حاد، فوقفاً للتقديرات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “اميك”، تراجعت المبيعات اﻹجمالية للملاكى بـ 43%، ليكتفى ببيع 33.1 ألف وحدة، خلال النصف اﻷول من العام الجارى، مقابل 58.6 ألف سيارة خلال نفس الفترة من 2016.
وقال سمير علام، نائب رئيس شعبة صناعة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ان اتجاه تلك العلامات لزيادة حصصها اﻹستيرادية رغم ركود المبيعات يرجع إلى رغبتها فى اﻹحتفاظ بالعلامة التجارية، وتجنب فقدان الثقة بينها وبين الشركة اﻷم، أو طرح الشركة العالمية لجيل جديد من أحد الطرازات واستيراد الوكيل فى مصر لكميات كبيرة منه، أو توافر دولار لدى الشركة بما يمكنها من استمرارها فى اﻹستيراد.
وأشار إلى ان قيام 17 علامة تجارية بزيادة حصصها اﻹستيرادية، لا يعنى بأى حال من اﻷحوال تحرك السوق وبدء انتعاشه وتقبل المستهلك للأسعار الجديدة، حال مقارنه النصف اﻷول من العام الجارى، بالعام الماضى.
ويوضح الجدول الآتى العلامات التجارية التى تمكنت من زيادة حصتها اﻹستيرادية خلال الربعين اﻷول والثانى من العام الجارى :
العلامة التجارية
الربع اﻷول
الربع الثانى
نسبة النمو %
فورد
497
601
20.9
مرسيدس
415
516
24.3
فيات
345
552
33.9
فولكس فاجن
295
323
9.5
شيفورليه
264
321
21.6
سوبارو
177
217
22.6
BMW
116
234
101.7
هيما
64
77
20.3
بايك بازر 45
61
75
23
بايك سونوفا
38
112
194.7
سيتروين
36
53
47.2
جاك
33
164
397
مينى كوبر
32
42
31.3
كينبو
20
50
150
كيوتن
17
24
41.2
مازدا
14
198
1314.3
رانج روفر
6
8
33.3