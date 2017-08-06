17 علامة تجارية ترفع حجم استيرادها من السيارات

شريف عيسى تمكنت 17 علامة تجارية بقطاع السيارات من زيادة حصصها الاستيرادية خلال الربع الثانى من العام الحالى، مقارنة بإجمالى طرازاتها المستوردة خلال الربع اﻷول. كان عدد من محللى سوق السيارات، قد توقعوا فى وقت سابق إعادة الشركات والوكلاء النظر فى حصصهم الاستيرادية بعد قرار البنك المركزى فى 3 نوفمبر

شريف عيسى

تمكنت 17 علامة تجارية بقطاع السيارات من زيادة حصصها الاستيرادية خلال الربع الثانى من العام الحالى، مقارنة بإجمالى طرازاتها المستوردة خلال الربع اﻷول.

كان عدد من محللى سوق السيارات، قد توقعوا فى وقت سابق إعادة الشركات والوكلاء النظر فى حصصهم الاستيرادية بعد قرار البنك المركزى فى 3 نوفمبر الماضى، وما أعقبه من ارتفاع كبير فى اسعار السيارات، وتداعياتها على تراجع اﻹقبال على الشراء.

وكان أحدث تقرير صادر عن مصلحة الجمارك، أعلن عن تراجع إجمالى السيارات المستوردة خلال الربع الثانى من العام الجارى، بنسبة 25%، لتكتفى الشركات باستيراد 9951 سيارة، مقارنة بـ 13 ألفاً، و289 وحدة خلال الربع اﻷول.

وكان من أبرز العلامات المتوسطة التى نمت حصتها الاستيرادية “مازدا” اليابانية، والتى ارتفعت من 14 سيارة فقط خلال الربع اﻷول، إلى 198 وحدة خلال الربع الثانى، بنسبه نمو 1314.3%.

أما عن السيارات الفارهة، نمت حصة العلامة اﻷلمانية مرسيدس اﻹستيرادية بنسبة 24.3%، لتتمكن من استيراد 516 سيارة خلال الربع الثانى، مقارنه بـ 415 خلال الربع الأول.

وتجدر اﻹشارة إلى ان ارتفاع الحصص الاستيرادية لهذه العلامات يأتي فى الوقت الذى يعانى فيه سوق السيارات من ركود حاد، فوقفاً للتقديرات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “اميك”، تراجعت المبيعات اﻹجمالية للملاكى بـ 43%، ليكتفى ببيع 33.1 ألف وحدة، خلال النصف اﻷول من العام الجارى، مقابل 58.6 ألف سيارة خلال نفس الفترة من 2016.

وقال سمير علام، نائب رئيس شعبة صناعة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ان اتجاه تلك العلامات لزيادة حصصها اﻹستيرادية رغم ركود المبيعات يرجع إلى رغبتها فى اﻹحتفاظ بالعلامة التجارية، وتجنب فقدان الثقة بينها وبين الشركة اﻷم، أو طرح الشركة العالمية لجيل جديد من أحد الطرازات واستيراد الوكيل فى مصر لكميات كبيرة منه، أو توافر دولار لدى الشركة بما يمكنها من استمرارها فى اﻹستيراد.

وأشار إلى ان قيام 17 علامة تجارية بزيادة حصصها اﻹستيرادية، لا يعنى بأى حال من اﻷحوال تحرك السوق وبدء انتعاشه وتقبل المستهلك للأسعار الجديدة، حال مقارنه النصف اﻷول من العام الجارى، بالعام الماضى.

ويوضح الجدول الآتى العلامات التجارية التى تمكنت من زيادة حصتها اﻹستيرادية خلال الربعين اﻷول والثانى من العام الجارى :