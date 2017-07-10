17 سيارة تتراوح أسعارها بين 1,5- 2 مليون جنيه.. تعرف عليها

أحمد شوقي:تصدرت مرسيدس E 180 و BMW 535 i، قائمة السيارات التي تتراوح أسعارها بين 1,5 و2 مليون جنيه، بسعر يقارب 1,5 مليون جنيه لكل منهما، وتأتى في المرتبة الثانية كل من كيا كارنيفال، وميتسوبيشي باجيرو، بسعر يبدأ من 1,5 مليون، ويصل إلى 1,6 مليون جنيه.جاءت بورش كاريرا في المرتبة الثالثة بسعر 1,6- 1

أحمد شوقي:



تصدرت مرسيدس E 180 و BMW 535 i، قائمة السيارات التي تتراوح أسعارها بين 1,5 و2 مليون جنيه، بسعر يقارب 1,5 مليون جنيه لكل منهما، وتأتى في المرتبة الثانية كل من كيا كارنيفال، وميتسوبيشي باجيرو، بسعر يبدأ من 1,5 مليون، ويصل إلى 1,6 مليون جنيه.



جاءت بورش كاريرا في المرتبة الثالثة بسعر 1,6- 1,8 مليون جنيه، تبعتها لاند روفر ديسكفري، بما يتراوح بين 1,6 و1,9 مليون جنيه، ثم فولفو XC 90 بواقع 1,7- 2 مليون جنيه.



ويوضح الجدول المرفق قائمة الطرازات والفئات، التي تتراوح أسعارها بين 1,5 و2 مليون جنيه:



وحول إمكانية تجميع تلك الطرازات الفاخرة في مصر وتأثر ذلك على أسعارها، قال اللواء رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، إن ذلك يتطلب ضخ استثمارات مباشرة من جانب الشركات الأم، بحيث تتولى بذاتها إقامة المشروعات وإدارتها دون شريك مصرى، إلا إذا طلبت ذلك وبنسب الشراكة التي ترغبها. وأوضح أن هذا الإجراء شرط لضمان خفض أسعار تلك الطرازات الفاخرة، لأن الشراكات المصرية الأجنبية في هذا الصدد تستند إلى مبدأ دفع رسوم دورية للشركات الأم نظير السماح للشريك المحلي بتصنيع طرازات العلامات التجارية المختلفة، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتج المحلي، وعدم انخفاض السعر مقارنة بالمستورد. وأضاف أن الشركات الأم ستضمن مستوى عال من الجودة لمنتجاتها، بشكل يؤهلها لتغطية احتياجات السوق المحلية، والتصدير للأسواق الأجنبية في الوقت نفسه.

