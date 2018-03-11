17 سفينة بضائع عامة تصل وتغادر بميناء دمياط

محمود محسن:استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، فيما غادر 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، إضافة إلى 13 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الد

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، فيما غادر 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، إضافة إلى 13 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح أن غادر الميناء قطار محمل بـ 1287 طن قمح، في حين غادر 99 سيارة نقل محملة بـ 4448 طن قمح.

الجدير بالذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 136849 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 34393 طنا.

ولفت إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 2600 طن يوريا، و 6860 طن فوسفات، و 3700 طن رمل، و 5000 طن سماد سائل، وإعادة تصدير 2500 طن كسب فول صويا .

