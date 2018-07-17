17 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد الثلاثاء

أماني العزازي أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الثلاثاء بلغت 17 سفينة.وأضافت في تقرير لها اليوم أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن وخروج 3 سفن، كما يتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة.وأشارت أن

أماني العزازي



أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الثلاثاء بلغت 17 سفينة.

وأضافت في تقرير لها اليوم أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن وخروج 3 سفن، كما يتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة.

وأشارت أن ميناء غرب بورسعيد سجل خروج سفينة كما ينتظر دخول 2 سفينة .

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وهي السفينة KEMAL. KA وجنسيتها تركي والتي يبلغ طولها 137 متر والغاطس 6 متر وذلك لشحن 6750 طن صودا كاوية ومتواجد على الأرصفة 3 سفن .