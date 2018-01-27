17 سفينة إجمالى الحركة فى مؤانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى حركة السفن فى موانئ بورسعيد اليوم السبت، بلغ 17سفينة، مشيرا إلى أن ميناء شرق سجل خروج سفينة ومن المنتظر دخول 7 سفن .

و سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن و موجود على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين، فيما تتواجد على أرصفة الميناء سفينة بضائع عامة .

وقالت موانئ بورسعيد إنه جار تسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .