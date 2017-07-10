17 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد

أعلنت هيئة موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنها استقبلت اليوم -الإثنين – 17 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتي حاويات وخروج 6 سفن بعد الانتهاء من عملية الشحن والتفريغ ومن المنتظر دخول سفينة.

من ناحية أخرى، سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة وخروج أخرى، ومن المنتظر دخول 3 سفن، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة، ويوجد على الأرصفة سفينتان.