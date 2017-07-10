نقل وملاحة

17 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد

أمانى العزازىأعلنت هيئة موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنها استقبلت اليوم -الإثنين - 17 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتي حاويات وخروج 6 سفن بعد الانتهاء من عملية الشحن والتفريغ ومن المنتظر دخول سفينة.من ناحية أخرى، سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سف
1:26 م, الأثنين, 10 يوليو 17 1:26 م, الأثنين, 10 يوليو 17

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أمانى العزازى

أعلنت هيئة موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنها استقبلت اليوم -الإثنين – 17 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتي حاويات وخروج 6 سفن بعد الانتهاء من عملية الشحن والتفريغ ومن المنتظر دخول سفينة.

من ناحية أخرى، سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة وخروج أخرى، ومن المنتظر دخول 3 سفن، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة، ويوجد على الأرصفة سفينتان. 

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