17 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد

أمانى العزازى أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنها تعمل بشكل طبيعى واجمالى الحركة اليوم 17 سفينة حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينة ومن المنتظر دخول واحدة حاويات. كما سجل الميناء أيضا دخول سفينة بضائع عامة وموجود على الأرصفة سفينتا

أمانى العزازى

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنها تعمل بشكل طبيعى واجمالى الحركة اليوم 17 سفينة حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينة ومن المنتظر دخول واحدة حاويات.

كما سجل الميناء أيضا دخول سفينة بضائع عامة وموجود على الأرصفة سفينتا بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة.

فيما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتى حاويات ومغادرة سفينتين وموجود على الأرصفة 3 حاويات ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات وجار التنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.