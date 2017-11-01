17 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد

أمانى العزازى أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، أنها تعمل بشكل طبيعى، مشيرة إلى أن إجمالى الحركة اليوم 17 سفينة. وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن حاويات وموجود على الأرصفة سفينة حاويات كما يتواجد على

أمانى العزازى

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، أنها تعمل بشكل طبيعى، مشيرة إلى أن إجمالى الحركة اليوم 17 سفينة.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن حاويات وموجود على الأرصفة سفينة حاويات

كما يتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة أيضا.

كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة سفينتين حاويات وموجود على الأرصفة سفينة حاويات

ووفق بيان الموانئ ببورسعيد، جارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمه لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء