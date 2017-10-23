17 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد ..اليوم

أمانى العزازى أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنها استقبلت اليوم الإثنين 17 سفينة، فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 5، وموجود على الأرصفة 2، ومن المنتظر دخول سفينة.من ناحية أخرى، لم يسجل ميناء غرب بورسعيد دخول أو خروج أى سفن حاوي



أمانى العزازى

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنها استقبلت اليوم الإثنين 17 سفينة، فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 5، وموجود على الأرصفة 2، ومن المنتظر دخول سفينة.

من ناحية أخرى، لم يسجل ميناء غرب بورسعيد دخول أو خروج أى سفن حاويات، ومن المنتظر دخول سفينتين، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة، وهى السفينة ALBATROSS القادمة من تركيا، والتى ترفع علم توجو، ويبلغ طولها 100 متر بغاطس 7 أمتار وذلك لتفريغ 5000 طن رخام بالميناء، ويوجد على الأرصفة سفينتان.