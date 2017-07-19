17 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد اليوم

أمانى العزازى
أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى الحركة بها اليوم 17 سفينة، حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 3 أخرى، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات، كما غادرت الميناء سفينة بضائع عامة وموجود على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة.
كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة سفينة وموجود على الأرصفة سفينتا حاويات، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات، وجارٍ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.