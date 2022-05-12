17- %47 زيادة فى أسعار السيارات والميكروباص بـ«مبادرة الإحلال»

ارتفعت أسعار المركبات المشاركة فى مبادرة إحلال السيارات بقيمة تتراوح بين 29.3 وحتى 63.9 ألف جنيه بالنسبة للملاكي، فيما قفزت أسعار الميكروباص المشاركة فى المبادرة الرئاسية بنحو 69.75 وحتى 77.25 ألف جنيه، لتزيد جميع أنواع الوحدات بنسبة تترواح بين 17 إلى %47.
قال الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمى باسم مبادرة الإحلال بوزارة المالية، إن الزيادات السعرية تعد طبيعية فى ظل التغيرات الاقتصادية التى يمر بها العالم ومصر، والتى من بينها ارتفاع مستويات التضخم، وزيادة أسعار المواد الخام، وتكلفة الشحن البحري، علاوة على التحركات الأخيرة التى شهدها سعر الدولار فى مقابل الجنيه المصري.
محمد دسوقى: تم تحديدها عند صرف 18.60 جنيه للدولار
وأكد عوض، فى تصريحات لـ «المال»، أنه سيتم التعامل بالأسعار الجديدة التى أعلنتها المبادرة بدءًا من الأحد المقبل، موضحًا أن العملاء الذين تمكنوا من الحصول على الموافقات البنكية وشركات السيارات لن تسرى عليهم الأسعار الجديدة.
وقفزت أسعار سيارات لادا جرانتا، التابعة لفئة السيارات الملاكي، يضم تتراوح بين 31.5 وحتى 46.9 ألف جنيه، بنسبة ارتفاع من %21 وحتى %29 كما ارتفعت «بى واى دى F3» بين 51.9 إلى 63.9 ألف، بنسبة %32 حتى %36.
وشهدت «نيسان صنى» زيادات سعرية بقيمة 46.54 وحتى 48.85 ألف، بنسبة ارتفاع تتراوح من %22 إلى %26 فيما صعدت أسعار «سنترا» بين 65.35 وحتى 66.35 ألف جنيه، بنمو تقدر نسبته بين %23 وحتى %24.
ونمت أسعار «هيونداى أكسنت RB» بقيمة تصل إلى 50 ألف جنيه لكافة فئاتها، بنسبة 20 إلى %23 كما صعدت «إلنترا HD» بنحو 52 ألف جنيه بزيادة تقدر نسبتها بين %20 إلى %22.
وارتفعت أسعار سيارات «شيرى أريزو 5» من 29.3 وحتى 38 ألف جنيه، بزيادة بين %17 إلى %19 فيما صعدت «تيجو 3» بقيمة 47 ألف جنيه، بزيادة %20.
وارتفع سعر «شيفروليه أوبترا» بقيمة 51.49 ألف جنيه، بزيادة تقدر نسبتها%27.
وعن أسعار الميكروباص، صعد سعر كينج لونج بقيمة 77.25 ألف جنيه، بنسبة %47 فيما جاءت الزيادة فى سعر «زيمكس» بين 69 ألفًا و750 جنيها، و74 ألفًا و750 جنيها، بنسبة بين %38 إلى %39.
وقال «عوض» إن شركة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات استحدثت فئتين جديدتين خلال تقدمها بأسعار الجديدة للمبادرة الأول تابعة للعلامة الروسية «لادا»، والأخرى تابعة لفئة الميكروباص «كينج لونج».
من جانبه، قال محمد دسوقى، العضو المنتدب لشركة المصرية البريطانية لتصنيع السيارات «إيبام»، منتج ميكروباص «زيمكس»، إن الأسعار التى أعلنتها مبادرة الإحلال جاءت وفقًا لتسعير الشركات عند سعر صرف 18.60 للدولار
التغير فى «الملاكى»
|الطراز
|الفئة
|السعر فى يناير
|السعر فى مايو
|قيمة التغير
|نسبة التغير
|لادا جرانتا
|الأولى
|147,600
|179,100
|31,500
|%21
|الثانية
|161,100
|208,000
|46,900
|%29
|الثالثة
|ــــــــــــ
|218,000
|ــــــــــــ
|ــــــــــــ
|بى واى دى
|الأولى
|161,100
|213,000
|51,900
|32 %
|الثانية
|179,100
|243,000
|63,900
|36 %
|نيسان صني
|الأولى
|177,210
|223,750
|46,540
|%26
|الثانية
|196,200
|244,850
|48,650
|%25
|الثالثة
|209,500
|258,350
|48,850
|%23
|الرابعة
|220,500
|269,350
|48,850
|%22
|نيسان سنترا
|الأولى
|275,500
|340,850
|65,350
|24 %
|الثانية
|292,500
|358,850
|66,350
|23 %
|أكسنت RB
|الأولى
|214,250
|264,250
|50,000
|%23
|الثانية
|224,250
|274,250
|50,000
|%22
|الثالثة
|230250
|280,250
|50,000
|%22
|الرابعة
|240,250
|290,250
|50,000
|%21
|الخامسة
|250,250
|300,250
|50,000
|%20
|إلنترا HD
|الأولى
|239,250
|291,250
|52,000
|22 %
|الثانية
|246,250
|298,250
|52,000
|21 %
|الثالثة
|259,250
|311,250
|52,000
|20 %
|الرابعة
|263,250
|315,250
|52,000
|20 %
|أريزو 5
|الأولى
|173,700
|203,000
|29,300
|%17
|الثانية
|205,000
|243,000
|38,000
|%19
|تيجو 3
|الأولى
|236,000
|283,000
|47,000
|20 %
|شيفروليه
|الأولى
|193,276
|244,765
|51,489
|%27
التغير فى «الميكروباص»
|الطراز
|الفئة
|السعر فى يناير
|السعر فى مايو
|قيمة التغير
|نسبة التغير
|كينج لونج
|الأولى
|165,750
|243,000
|77,250
|47 %
|الثانية
|ــــــــــــ
|262,000
|ــــــــــــ
|ــــــــــــ
|زيمكس
|الأولى
|179,250
|249,000
|69,750
|39 %
|الثانية
|194,250
|269,000
|74,750
|38 %