17- %47 زيادة فى أسعار السيارات والميكروباص بـ«مبادرة الإحلال»

ارتفعت أسعار المركبات المشاركة فى مبادرة إحلال السيارات بقيمة تتراوح بين 29.3 وحتى 63.9 ألف جنيه بالنسبة للملاكي، فيما قفزت أسعار الميكروباص المشاركة فى المبادرة الرئاسية بنحو 69.75 وحتى 77.25 ألف جنيه، لتزيد جميع أنواع الوحدات بنسبة تترواح بين 17 إلى %47.

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمى باسم مبادرة الإحلال بوزارة المالية، إن الزيادات السعرية تعد طبيعية فى ظل التغيرات الاقتصادية التى يمر بها العالم ومصر، والتى من بينها ارتفاع مستويات التضخم، وزيادة أسعار المواد الخام، وتكلفة الشحن البحري، علاوة على التحركات الأخيرة التى شهدها سعر الدولار فى مقابل الجنيه المصري.

محمد دسوقى: تم تحديدها عند صرف 18.60 جنيه للدولار

وأكد عوض، فى تصريحات لـ «المال»، أنه سيتم التعامل بالأسعار الجديدة التى أعلنتها المبادرة بدءًا من الأحد المقبل، موضحًا أن العملاء الذين تمكنوا من الحصول على الموافقات البنكية وشركات السيارات لن تسرى عليهم الأسعار الجديدة.

وقفزت أسعار سيارات لادا جرانتا، التابعة لفئة السيارات الملاكي، يضم تتراوح بين 31.5 وحتى 46.9 ألف جنيه، بنسبة ارتفاع من %21 وحتى %29 كما ارتفعت «بى واى دى F3» بين 51.9 إلى 63.9 ألف، بنسبة %32 حتى %36.

وشهدت «نيسان صنى» زيادات سعرية بقيمة 46.54 وحتى 48.85 ألف، بنسبة ارتفاع تتراوح من %22 إلى %26 فيما صعدت أسعار «سنترا» بين 65.35 وحتى 66.35 ألف جنيه، بنمو تقدر نسبته بين %23 وحتى %24.

ونمت أسعار «هيونداى أكسنت RB» بقيمة تصل إلى 50 ألف جنيه لكافة فئاتها، بنسبة 20 إلى %23 كما صعدت «إلنترا HD» بنحو 52 ألف جنيه بزيادة تقدر نسبتها بين %20 إلى %22.

وارتفعت أسعار سيارات «شيرى أريزو 5» من 29.3 وحتى 38 ألف جنيه، بزيادة بين %17 إلى %19 فيما صعدت «تيجو 3» بقيمة 47 ألف جنيه، بزيادة %20.

وارتفع سعر «شيفروليه أوبترا» بقيمة 51.49 ألف جنيه، بزيادة تقدر نسبتها%27.

وعن أسعار الميكروباص، صعد سعر كينج لونج بقيمة 77.25 ألف جنيه، بنسبة %47 فيما جاءت الزيادة فى سعر «زيمكس» بين 69 ألفًا و750 جنيها، و74 ألفًا و750 جنيها، بنسبة بين %38 إلى %39.

وقال «عوض» إن شركة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات استحدثت فئتين جديدتين خلال تقدمها بأسعار الجديدة للمبادرة الأول تابعة للعلامة الروسية «لادا»، والأخرى تابعة لفئة الميكروباص «كينج لونج».

من جانبه، قال محمد دسوقى، العضو المنتدب لشركة المصرية البريطانية لتصنيع السيارات «إيبام»، منتج ميكروباص «زيمكس»، إن الأسعار التى أعلنتها مبادرة الإحلال جاءت وفقًا لتسعير الشركات عند سعر صرف 18.60 للدولار

التغير فى «الملاكى»

الطراز الفئة السعر فى يناير السعر فى مايو قيمة التغير نسبة التغير لادا جرانتا الأولى 147,600 179,100 31,500 %21 الثانية 161,100 208,000 46,900 %29 الثالثة ــــــــــــ 218,000 ــــــــــــ ــــــــــــ بى واى دى الأولى 161,100 213,000 51,900 32 % الثانية 179,100 243,000 63,900 36 % نيسان صني الأولى 177,210 223,750 46,540 %26 الثانية 196,200 244,850 48,650 %25 الثالثة 209,500 258,350 48,850 %23 الرابعة 220,500 269,350 48,850 %22 نيسان سنترا الأولى 275,500 340,850 65,350 24 % الثانية 292,500 358,850 66,350 23 % أكسنت RB الأولى 214,250 264,250 50,000 %23 الثانية 224,250 274,250 50,000 %22 الثالثة 230250 280,250 50,000 %22 الرابعة 240,250 290,250 50,000 %21 الخامسة 250,250 300,250 50,000 %20 إلنترا HD الأولى 239,250 291,250 52,000 22 % الثانية 246,250 298,250 52,000 21 % الثالثة 259,250 311,250 52,000 20 % الرابعة 263,250 315,250 52,000 20 % أريزو 5 الأولى 173,700 203,000 29,300 %17 الثانية 205,000 243,000 38,000 %19 تيجو 3 الأولى 236,000 283,000 47,000 20 % شيفروليه الأولى 193,276 244,765 51,489 %27

التغير فى «الميكروباص»