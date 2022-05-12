17- %47 زيادة فى أسعار السيارات والميكروباص بـ«مبادرة الإحلال»

تأثرًا بالدولار وارتفاع الخامات

17- %47 زيادة فى أسعار السيارات والميكروباص بـ«مبادرة الإحلال»
شريف عيسى

شريف عيسى

10:20 ص, الخميس, 12 مايو 22

ارتفعت أسعار المركبات المشاركة فى مبادرة إحلال السيارات بقيمة تتراوح بين 29.3 وحتى 63.9 ألف جنيه بالنسبة للملاكي، فيما قفزت أسعار الميكروباص المشاركة فى المبادرة الرئاسية بنحو 69.75 وحتى 77.25 ألف جنيه، لتزيد جميع أنواع الوحدات بنسبة تترواح بين 17 إلى %47.

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمى باسم مبادرة الإحلال بوزارة المالية، إن الزيادات السعرية تعد طبيعية فى ظل التغيرات الاقتصادية التى يمر بها العالم ومصر، والتى من بينها ارتفاع مستويات التضخم، وزيادة أسعار المواد الخام، وتكلفة الشحن البحري، علاوة على التحركات الأخيرة التى شهدها سعر الدولار فى مقابل الجنيه المصري.

محمد دسوقى: تم تحديدها عند صرف 18.60 جنيه للدولار

وأكد عوض، فى تصريحات لـ «المال»، أنه سيتم التعامل بالأسعار الجديدة التى أعلنتها المبادرة بدءًا من الأحد المقبل، موضحًا أن العملاء الذين تمكنوا من الحصول على الموافقات البنكية وشركات السيارات لن تسرى عليهم الأسعار الجديدة.

وقفزت أسعار سيارات لادا جرانتا، التابعة لفئة السيارات الملاكي، يضم تتراوح بين 31.5 وحتى 46.9 ألف جنيه، بنسبة ارتفاع من %21 وحتى %29 كما ارتفعت «بى واى دى F3» بين 51.9 إلى 63.9 ألف، بنسبة %32 حتى %36.

وشهدت «نيسان صنى» زيادات سعرية بقيمة 46.54 وحتى 48.85 ألف، بنسبة ارتفاع تتراوح من %22 إلى %26 فيما صعدت أسعار «سنترا» بين 65.35 وحتى 66.35 ألف جنيه، بنمو تقدر نسبته بين %23 وحتى %24.

ونمت أسعار «هيونداى أكسنت RB» بقيمة تصل إلى 50 ألف جنيه لكافة فئاتها، بنسبة 20 إلى %23 كما صعدت «إلنترا HD» بنحو 52 ألف جنيه بزيادة تقدر نسبتها بين %20 إلى %22.

وارتفعت أسعار سيارات «شيرى أريزو 5» من 29.3 وحتى 38 ألف جنيه، بزيادة بين %17 إلى %19 فيما صعدت «تيجو 3» بقيمة 47 ألف جنيه، بزيادة %20.

وارتفع سعر «شيفروليه أوبترا» بقيمة 51.49 ألف جنيه، بزيادة تقدر نسبتها%27.

وعن أسعار الميكروباص، صعد سعر كينج لونج بقيمة 77.25 ألف جنيه، بنسبة %47 فيما جاءت الزيادة فى سعر «زيمكس» بين 69 ألفًا و750 جنيها، و74 ألفًا و750 جنيها، بنسبة بين %38 إلى %39.

وقال «عوض» إن شركة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات استحدثت فئتين جديدتين خلال تقدمها بأسعار الجديدة للمبادرة الأول تابعة للعلامة الروسية «لادا»، والأخرى تابعة لفئة الميكروباص «كينج لونج».

من جانبه، قال محمد دسوقى، العضو المنتدب لشركة المصرية البريطانية لتصنيع السيارات «إيبام»، منتج ميكروباص «زيمكس»، إن الأسعار التى أعلنتها مبادرة الإحلال جاءت وفقًا لتسعير الشركات عند سعر صرف 18.60 للدولار

التغير فى «الملاكى»

الطرازالفئةالسعر فى ينايرالسعر فى مايوقيمة التغيرنسبة التغير
لادا جرانتاالأولى147,600179,10031,500%21
الثانية161,100208,00046,900%29
الثالثةــــــــــــ218,000ــــــــــــــــــــــــ
بى واى دىالأولى161,100213,00051,90032 %
الثانية179,100243,00063,90036 %
نيسان صنيالأولى177,210223,75046,540%26
الثانية196,200244,85048,650%25
الثالثة209,500258,35048,850%23
الرابعة220,500269,35048,850%22
نيسان سنتراالأولى275,500340,85065,35024 %
الثانية292,500358,85066,35023 %
أكسنت RBالأولى214,250264,25050,000%23
الثانية224,250274,25050,000%22
الثالثة230250280,25050,000%22
الرابعة240,250290,25050,000%21
الخامسة250,250300,25050,000%20
إلنترا HDالأولى239,250291,25052,00022 %
الثانية246,250298,25052,00021 %
الثالثة259,250311,25052,00020 %
الرابعة263,250315,25052,00020 %
أريزو 5الأولى173,700203,00029,300%17
الثانية205,000243,00038,000%19
تيجو 3الأولى236,000283,00047,00020 %
شيفروليهالأولى193,276244,76551,489%27

التغير فى «الميكروباص»

الطرازالفئةالسعر فى ينايرالسعر فى مايوقيمة التغيرنسبة التغير
كينج لونجالأولى165,750243,00077,25047 %
الثانيةــــــــــــ262,000ــــــــــــــــــــــــ
زيمكسالأولى179,250249,00069,75039 %
الثانية194,250269,00074,75038 %
شريف عيسى

شريف عيسى

10:20 ص, الخميس, 12 مايو 22