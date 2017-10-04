17 % انخفاضًا في عقود المستثمرين بقطاع التمويل العقاري

محمود زكي كشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية عن بلوغ عدد العقود الجديدة لدى المستثمرين في قطاع التمويل العقاري إلى 1497 عقدًا جديدًا منذ بداية العام وحتى شهر أغسطس الماضي، مقابل 1795 عقدًا خلال الفترة المناظرة لها من العام الماضي…

محمود زكي

كشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية عن بلوغ عدد العقود الجديدة لدى المستثمرين في قطاع التمويل العقاري إلى 1497 عقدًا جديدًا منذ بداية العام وحتى شهر أغسطس الماضي، مقابل 1795 عقدًا خلال الفترة المناظرة لها من العام الماضي 2016.





وأشار التقرير إلى أن نسبة الانخفاض بلغت حوالي 17%، مقارنة بالعام الماضي 2016.

وأضاف أن إجمالي العقود منذ بداية نشاط التمويل العقاري وحتى أغسطس من العام الحالي 2017 حوالي 43.6 ألف عقد، مقارنة بعدد 41 ألف عقد خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ولفت تقرير هيئة الرقابة المالية إلى أن معدل الزيادة بالعقود بلغ 5.7% مقارنة بالعام الماضي 2016.