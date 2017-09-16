17 % ارتفاعًا لسهم مصر للألومنيوم خلال أسبوع

أسماء السيدسجل سهم "مصر للألومنيوم" ارتفاعًا بنسبة 16.9% خلال الأسبوع المنقضي، إذ أنهى تعاملاته يوم الخميس المنقضي عند 113.30 جنيه مقارنة بـ 96.92 جنيه بنهاية تعاملات اﻷحد، مدعومًا بالطفرة المحققة بنتائج أعمال الشركة خلال العام المالي المنتهي.يُذكر أن السهم، قفز بشكل ملحوظ خلال جلسة تداولات، الأ

أسماء السيد

سجل سهم “مصر للألومنيوم” ارتفاعًا بنسبة 16.9% خلال الأسبوع المنقضي، إذ أنهى تعاملاته يوم الخميس المنقضي عند 113.30 جنيه مقارنة بـ 96.92 جنيه بنهاية تعاملات اﻷحد، مدعومًا بالطفرة المحققة بنتائج أعمال الشركة خلال العام المالي المنتهي.

يُذكر أن السهم، قفز بشكل ملحوظ خلال جلسة تداولات، الأربعاء الماضى، متصدرًا قائمة الشركات الأكثر ارتفاعا، وصعد بنسبة 8.97 %، بحلول الساعة 11 بنفس الجلسة، بتداولات تجاوزت الـ 12 مليون جنيه، مسجلا سعر 117.6 جنيه، وهي أعلى مستويات وصل اليها السهم خلال الـ 9 سنوات الماضية.

وأعلنت “مصر للألومنيوم”، عن القوائم المالية للعام 2016-2017، والتي أظهرت قفزة في الأرباح، إذ سجلت 1.7 مليار جنيه، مقابل أرباح بقيمة 84.8 مليون جنيه خلال العام المقارن، بنسبة نمو في الأرباح بلغت 1940 %.

وقالت الشركة، إنها سجلت مبيعات بقيمة 9.1 مليار جنيه، خلال العام المنتهي، مقابل 5 مليارات جنيه، العام المالي المماثل من 2016.

يذكر أن إدارة البورصة، أكدت الأربعاء الماضي، أنها تجرى دراسة مستندات زيادة رأس المال المصدر للشركة من 550 مليونًا إلى 1.1 مليار جنيه، عبر أسهم مجانية، تمهيدا لعرضها على لجنة القيد.

يشار إلى أن مجلس إدارة “مصر للألومنيوم، اقترح توزيع أسهم مجانية عن العام المالي 2016-2017 بواقع سهم مجاني لكل سهم أصلي بإجمالي توزيع 137.5 مليون سهم، تخصم من الأرباح السنوية.