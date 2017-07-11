سيــارات

17% ارتفاعًا فى أسعار طرازات فيات

شريف عيسى   حصلت "المال" على أحدث قائمة سعرية لطرازات العلامة الإيطالية "فيات" ملاكى، والصادرة عن شهر يوليو الجارى، وتضمت زيادات تراوحت ما بين 10 آلاف، و50 ألف جنيه، بنسبة زيادة بلغت ما بين 6% و17%.   وتأتى الزيادة فى الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة، عن زيادة ضريبة القيمة المضافة على بعض السل
11 يوليو، 2017 11 يوليو، 2017

شارك الخبر مع أصدقائك

شريف عيسى
 
حصلت “المال” على أحدث قائمة سعرية لطرازات العلامة الإيطالية “فيات” ملاكى، والصادرة عن شهر يوليو الجارى، وتضمت زيادات تراوحت ما بين 10 آلاف، و50 ألف جنيه، بنسبة زيادة بلغت ما بين 6% و17%.
 
وتأتى الزيادة فى الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة، عن زيادة ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع والخدمات، ومن بينها السيارات بين 13% إلى 14%، بالتزامن مع بداية العام المالى 2017 / 2018، والتى تسببت فى زيادة كافة أنواع السيارات.
 
الجدول الآتى يوضح تطور أسعار طرازات وفئات العلامة التجارية “فيات”، خلال شهرى مايو ويوليو من العام الجارى على النحو التالى:

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً

ADS Error Missing id parameter!