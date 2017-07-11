17% ارتفاعًا فى أسعار طرازات فيات

شريف عيسى حصلت "المال" على أحدث قائمة سعرية لطرازات العلامة الإيطالية "فيات" ملاكى، والصادرة عن شهر يوليو الجارى، وتضمت زيادات تراوحت ما بين 10 آلاف، و50 ألف جنيه، بنسبة زيادة بلغت ما بين 6% و17%. وتأتى الزيادة فى الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة، عن زيادة ضريبة القيمة المضافة على بعض السل

شريف عيسى



حصلت “المال” على أحدث قائمة سعرية لطرازات العلامة الإيطالية “فيات” ملاكى، والصادرة عن شهر يوليو الجارى، وتضمت زيادات تراوحت ما بين 10 آلاف، و50 ألف جنيه، بنسبة زيادة بلغت ما بين 6% و17%.



وتأتى الزيادة فى الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة، عن زيادة ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع والخدمات، ومن بينها السيارات بين 13% إلى 14%، بالتزامن مع بداية العام المالى 2017 / 2018، والتى تسببت فى زيادة كافة أنواع السيارات.



الجدول الآتى يوضح تطور أسعار طرازات وفئات العلامة التجارية “فيات”، خلال شهرى مايو ويوليو من العام الجارى على النحو التالى: