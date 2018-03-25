168 مليون جنيه زيادة فى رءوس أموال 6 كيانات

ماهر أبوالفضل - مروة عبدالنبى ـ الشاذلى جمعة:تستعد 6 شركات تأمين لزيادة رءوس أموالها بقيم تتراوح ما بين 138 إلى 168 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى 2017/2018 لترتفع إجمالى رءوس أموال تلك الشركات من 502 إلى 670 مليون جنيه، من بينها شركتان تزاولا نشاط التأمين التكافلى، و4 تزاول نشاط التأمين التج

ماهر أبوالفضل – مروة عبدالنبى ـ الشاذلى جمعة:

تستعد 6 شركات تأمين لزيادة رءوس أموالها بقيم تتراوح ما بين 138 إلى 168 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى 2017/2018 لترتفع إجمالى رءوس أموال تلك الشركات من 502 إلى 670 مليون جنيه، من بينها شركتان تزاولا نشاط التأمين التكافلى، و4 تزاول نشاط التأمين التجارى.

واستحوذت شركات تأمينات الممتلكات على نصيب الأسد من إجمالى قائمة الشركات التى تستعد لإجراء زيادات فى قواعدها الرأسمالية بإجمالى 5 شركات لتشكل نسبة % 87 من إجمالى القائمة وتصل قيمة الزيادة فيها إلى 153 مليون جنيه، مقابل %23 فقط لشركات الحياة والتى تقتصر على شركة واحدة، وتصل قيمة الزيادة فيها إلى 15 مليون جنيه.

وتضم قائمة شركات الممتلكات كلًّا من «قناة السويس»، و«رويال»، و«الدلتا»، و«مصر للتأمين تكافل»، و«الجمعية المصرية للتأمين التعاونى»، فيما تقتصر الزيادة على شركة واحدة فى الحياة، هى «اللبنانية السويسرية» للتأمين التكافلى.