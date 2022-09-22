168 قرار غلق وتشميع وإزالة إشغالات في «العاشر»

تشن أجهزة المدن الجديدة، والشرطة المختصة حملات لإزالة التعديات والإشغالات وغلق وتشميع ورفع عدادات المرافق عن الأنشطة المخالفة بمدن ( أكتوبر الجديدة – السادات – سوهاج الجديدة – العاشر من رمضان).

وأوضح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه الحملات أسفرت عن تنفيذ ١٦٨ قرار غلق وتشميع وإزالة إشغالات وتعديات أمام الوحدات والقطع السكنية بالحي الثاني عشر ” إسكان اجتماعي ” ومنطقة ابني بيتك، و إزالة الإشغالات والتعديات أمام المحال المخالفة بالقطع السكنية والطرق الرئيسية.

أشار إلى أنه تم شن حملة أخرى أسفرت عن تنفيذ 75 قرار غلق وتشميع وإزالة إشغالات وتعديات بالقطع السكنية بالحي الثاني عشر منطقة ابني بيتك، كما تم رفع إشغالات الباعة الجائلين بطريق مصر النور حتى امتداد الحي الثاني عشر، وإزالة مصنع مخالف للطوب الأسمنتي، ومصادرة كافة العدد والأدوات المخالفة بمركز الحي الثالث عشر.

وطالب مسئولو المدن الجديدة، أصحاب الوحدات الإدارية والمحال التجارية بالالتزام بالأنشطة المخصصة طبقاً للتخصيص، وسرعة استصدار رخص التشغيل وفقاً للقواعد، لعدم التعرض للمساءلة القانونية والتي تصل لسحب تلك الوحدات.