166 مصنعا مغلقا فى برج العرب و93 بالإسكندرية

معتز محمود كشفت هيئة التنمية الصناعية عن تعثر نحو 200 مصنع فى المدن الصناعية بالإسكندرية. وقالت المهندسة أمانى مؤمن، مساعد رئيس الهيئة للإستراتيجيات والتعاون الدولى، إنه حصر المصانع المتعثرة فى محافظات الجمهورية، لافتة إلى أنها تصل بالإسكندرية إلى نحو 93 مصنعا، فضلا عن 166 مصنعا فى مدينة برج العر



معتز محمود

كشفت هيئة التنمية الصناعية عن تعثر نحو 200 مصنع فى المدن الصناعية بالإسكندرية.

وقالت المهندسة أمانى مؤمن، مساعد رئيس الهيئة للإستراتيجيات والتعاون الدولى، إنه حصر المصانع المتعثرة فى محافظات الجمهورية، لافتة إلى أنها تصل بالإسكندرية إلى نحو 93 مصنعا، فضلا عن 166 مصنعا فى مدينة برج العرب.

وأضافت – خلال مشاركتها فى جلسة ” المشروعات المتعثرة وإستراتيجية التنمية الصناعية فى إقليم الإسكندرية ” ضمن فعاليات الملتقى الأول للمسئولية المجتمعية فى المحافظات الذى انعقد مؤخراً حول دور مجتمع الأعمال فى دعم خطط الحكومة للتنمية – أن الأرقام تشير حتى الآن لوجود 700 مصنع متعثر فى عدد من المحافظات، إما نتيجة مشكلات مع البنوك أو بسبب مشكلات مع جهات أخرى.

وأوضحت أن بعض الصناعات شهدت أزمات منذ عام 2011 بسبب حالة عدم الاستقرار الأمنى والسياسى ، مما أدى إلى تعثر عدد كبير من المصانع رغم جهود الحكومات المتعاقبة فى حل تلك المشكلة.

وأكد الدكتور صبرى الشافعى، مدير عام السياسات والدراسات التشريعية بهيئة التنمية الصناعية لـ«المال» أن عدد المصانع المتعثرة، والذى يصل لـ 700 مصنع، هو رقم مبدئى وفقا لما ورد من بيانات 15 محافظة فقط، ولم تقم الهيئة بنفسها بتنفيذ حصر للوصول لهذا الرقم.

وقال السيد فريد، رئيس قطاع البنية التحتية، بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إنه يجرى حالياً إعداد تجهيز لقرار فى مجلس الوزراء يهدف لتحويل هيئة التنمية الصناعية إلى هيئة متكاملة لتقوم بكل واجباتها والتحرر من القيود التى تواجهها.

و كشفت هبة عبد المنعم، المسئولة عن قطاع المياه والصرف الصحى بوزارة التخطيط، عن أن نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية تبلغ حالياً %96.

وأضافت أن نسبة تغطية الصرف الصحى على مستوى الجمهورية تبلغ حالياً %56 وهناك معاناة شديدة فى هذا القطاع، ونحتاج إلى ضخ المزيد من الاستثمارات للنهوض به.

وأوضحت أن هناك بعض المشروعات المهمة فى المناطق الصناعية بمطروح والإسكندرية والبحيرة التى نأمل أن تكون فيها مشاركة لإنهائها.

ولفتت إلى أن أبرز تلك المشروعات فى مدينة سيوة، فضلا عن مشروع نقل مأخذ المياه لبرج العرب، والذى تصل تكلفته إلى 500 مليون جنيه، ويتم تنفيذه من قبل الجهاز التنفيذى لمشروعات المياه والشرب والصرف الصحى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضافت أن هذا المشروع أنفق عليه نحو 108 ملايين جنيه ولا يزال يحتاج إلى 392 مليون جنيه، موضحة أن أزمة السيول تحتاج إلى توفير أموال بصفة عاجلة لمعدات الشركة القابضة للصرف الصحى بنحو 712 مليون جنيه.

وقال عمرو السجينى، رئيس مجلس إدارة جمعية شباب الأعمال، إن كل محافظة تضم معظم الأنشطة، لافتاً إلى أن محافظة الإسكندرية على سبيل المثال تضم الأنشطة السياحية والصناعية والتعليمية.

وعقبت المهندسة أمانى مؤمن، قائلة إن مدينة برج العرب تعد من أكبر المناطق الصناعية فى مصر بعد العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والسادات، لافتة إلى وجود اهتمام كبير ببرج العرب والإسكندرية بشكل عام.

وتابعت:” قمنا بإنشاء 13 منطقة صناعية، بالتعاون مع القطاع الخاص بإجمالى 2 مليون متر مربع، لافتة إلى أن القطاع الخاص فى هذه التجربة كان يخططها ويرفقها وبعد إقامة المنطقة الصناعية ويدير تلك المناطق ويقدم بعض الخدمات التى تهم المستثمرين ولدينا نماج متعددة ناجحة”.

و أكد المهندس حسام الدين نجيب، رئيس لجنة الصناعة بجمعية مستثمرى برج العرب، وجود مشكلة فى مياه الشرب بالمدينة أدت إلى وجود حالات كبيرة فى الإصابة بالفشل الكلوى كبيرة .

وأضاف أن تكلفة تحسين جودة المياه قد يتحملها المستثمر فى المدينة وتؤثر فى التكلفة، فى الوقت الذى توجد فيه مدن أخرى لا تعانى من تلك المشكلة مما قد يؤثر على المنافسة.