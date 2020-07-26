1657 وحدة إجمالى واردات سيارات الركوب الأمريكية النصف الأول(جراف)

ارتفعت واردات مصر من مركات السيارات الأمريكية المنشأ خلال النصف الأول من 2020 بنسبة تصل إلى 43.1%

نمت واردات السيارات الأمريكية المنشأ للسوق المحلية على مدار الشهور الستة الأولى من العام الحالى فى الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2020، بنسبة تصل إلى %43.1 لتسجل 1657 سيارة، مقارنة بحجم وارداتها خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، والتى بلغت 1158 وحدة، لترتفع حصتها الاستيرادية من إجمالى سيارات الركوب المفرج عنها خلال تلك الفترة إلى %3.1 مقابل %2.4 فى 2019، وفقًا للبيانات الصادرة عن منفذ اسكندرية الجمركى.

فورد تقود واردات سيارات الركوب الأمريكية

وجاءت فورد على قمة واردات السيارات الأمريكية الأعلى استيرادًا خلال النصف الأول من العام الحالى، بإجمالى 839 سيارة، مقابل 463 وحدة خلال العام الماضى، بنمو %81.2. فورد فوكاس

واستحوذت سيارات فورد على حصة تصل إلى %50.6 من إجمالى سيارات الركوب الأمريكية المفرج عنها خلال النصف الأول من 2020، مقابل %40 خلال 2019.

شيفروليه تستورد 533 سيارة النصف الأول

وحلت سيارات شيفروليه فى المركز الثانى فى قائمة واردات السيارات الأمريكية الأعلى اسيترادًا خلال النصف الأول من العام الحالى، بإجمالى 533 سيارة، مقابل 172 وحدة فى 2019، بنمو %209.9.

وتمكنت العلامة الأمريكية المنشأ شيفورليه من اقتناص حصة استيرادية تصل إلى 32.2% خلال العام الحالى، مقابل %14.9 فى 2019.

سيارات “جيب” تفرج عن 285 سيارة

أما المركز الثالث فجاء من نصيب العلامة الأمريكية “جيب”، والتى نجحت فى الإفراج عن 285 سيارة فى الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2020، مقارنة بمعدلات استيرادها فى 2019، والتى قدرت بـ523 وحدة، بتراجع %45.5. جيب رينجيد 2020

وهبطت حصة سيارات جيب من إجمالى السيارات الأمريكية الواردة للسوق المحلية خلال النصف الأول من العام الحالى لتسجل %17.2 مقابل %45.2 العام الماضى.

28% تراجعًا فى مبيعات سيارات الركوب الأمريكية

وقال تقرير مجلس معلومات سوق السيارات إن مبيعات السيارات الأمريكية فى مصر تراجعت 28% خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى فى الفترة من يناير وحتى نهاية مايو.

وأشار التقرير إلى أن مبيعات السيارات الأمريكية المنشأ الزيرو سجلت فى مصر خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو 2020، ما يقرب من 3746 سيارة.

وأضاف التقرير: مبيعات سيارات الركوب الأمريكية تمكنت خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الماضى من بيع 5204 سيارة.