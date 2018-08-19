165.3 مليون جنيه إيرادات المنصور من شيفروليه إيكونوكس

أحمد شوقىحصدت شركة المنصور للسيارات نحو 165.3 مليون جنيه من سيارتها شيفروليه إيكونوكس بعد نحو 5 أشهر من طرحها فى السوق المحلية.وتبين التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات أميك، أن المنصور باعت نحو 290 سيارة من طراز شيفروليه ايكونوكس خلال الفترة من فبراير 2018 وحتى نهاية يونيو الم

أحمد شوقى

حصدت شركة المنصور للسيارات نحو 165.3 مليون جنيه من سيارتها شيفروليه إيكونوكس بعد نحو 5 أشهر من طرحها فى السوق المحلية.

وتبين التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات أميك، أن المنصور باعت نحو 290 سيارة من طراز شيفروليه ايكونوكس خلال الفترة من فبراير 2018 وحتى نهاية يونيو الماضي؛ بمتوسط سعر 569.9 ألف جنيه.

يشار إلى أن السيارة سجلت أفضل أداء لها خلال فبراير الماضي ببيعها 73 وحدة وهو الأداء الشهر الأفضل لها حتى نهاية يونيو 2018.

لكن مبيعات “إيكونوكس” أخذت في التراجع التدريجي لاحقًا فباعت السيارة 64 وحدة خلال مارس ثم 45 وحدة في أبريل التالي له؛ لتبدأ في مايو حلقة جديدة من الصعود النسبي مسجلة 62 سيارة؛ ثم سرعان ما هبط منحنى أدائها في يونيو إلى 46 فقط.

واستحوذت شيفروليه على حصة سوقية 23.1% من المبيعات بمختلف أنواعها خلال الشهور الستة الأولى من 2018 متصدرة بذلك قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا.