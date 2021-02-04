165 مليون دولار إتاوة مصر من «ذهب السكرى»

كشف يوسف الراجحى، مدير عام الشركة الفرعونية لمناجم الذهب «سنتامين مصر» والعضو المنتدب لشركة السكرى لمناجم الذهب – فى تصريحات لجريدة «المال» – عن أن إجمالى قيمة الإتاوة التى تم توريدها لخزانة الدولة من مشروع ذهب السكرى بلغ 165 مليون دولار.

وقال إنه تم توريد تلك القيمة منذ بدء إنتاج المشروع حتى الشهر الماضى.

وبحسب الاتفاقية الموقعة بين هيئة الثروة المعدنية و«سنتامين» عام 1994 قامت الأخيرة بتمويل مشروع منجم السكرى واستردت نفقاتها بالكامل من عائد بيع الذهب، إلى جانب سدادها %3 إتاوة لهيئة الثروة المعدنية، مع اقتسام الأرباح بواقع %55 للحكومة المصرية.

وأشار «الراجحى» إلى أن تلك النسبة يتم سدادها بشكل منتظم لخزانة الدولة، بخلاف الضرائب وحصة الحكومة الرسمية فى أرباح مشروع ذهب السكرى.

ويقع منجم السكرى فى الصحراء الشرقية، ووقعت هيئة الثروة المعدنية مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب – تابعة لشركة سنتامين الأسترالية – اتفاقية عام 1994 وتم الإعلان عن الكشف التجارى للذهب وتأسيس شركة لتنفيذ العمليات تحت مسمى «السكرى لمناجم الذهب» وبدأت الإنتاج عام 2010 كشركة مشتركة بين «سنتامين» والهيئة.

على صعيد آخر، قال «الراجحى» إن شركته تبحث حاليا مع هيئة الثروة المعدنية ووزارة البترول آخر تطورات فيما يخص مزايدة الذهب الأخيرة ،عقب إعلان نتائجها العام الماضى.

و«سنتامين» واحدة من ضمن 11 شركة فازت بأحدث المزايدات العالمية التى طرحتها مصر للتنقيب عن الذهب.

ولفت «الراجحى» إلى أن شركته تسعى للتوسع استثماريا فى التنقيب عن الذهب فى مصر، لذلك اتخذت قرار الاشتراك فى مزايدة الذهب الأخيرة.

وأكد أن مجال التنقيب عن الذهب فى مصر واعد ويبشر بنتائج إيجابية وهناك مناطق ثرية بالذهب لم تكتشف حتى الآن.

وفاز بالمزايدة 11 شركة بـ82 قطاعا على مساحة 14 ألف كيلو متر مربع بالصحراء الشرقية من المناطق التى تم طرحها بالتزام استثمارات بحد أدنى 60 مليون دولار فى مراحل البحث الأولى.

وفازت بهذه القطاعات سبع شركات عالمية وهى سنتامين الأسترالية – والشركات الكندية Barrick GOLD” geolgy” – وLotus Gold Corporation” – B2Gold – Red Sea Resources – وشركتان إنجليزيتان –AKH gold ومناجم النوبة – SRK و4 شركات مصرية تضم MDEAF – والعبادى – وشمال أفريقيا للتعدين والصناعة – وإبداع فور جولد.

وأكد «الراجحى» انتظام العمل والإنتاج داخل مشروع السكرى، موضحا استقرار متوسط الإنتاج الشهرى بحسب المخطط.

وأشار إلى أن متوسط الإنتاج الشهرى من مشروع السكرى يتراوح بين طن إلى طن ونصف ذهب .