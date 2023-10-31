الأداء المتباين يسيطر على أسواق المنطقة تماشياً مع نظيراتها العالمية خلال 3 أشهر

سيطر الأداء المتباين على مؤشرات أسواق المال العربية خلال الربع الثالث من العام الجارى تماشيًا مع البورصات العالمية الأمريكية والأوروبية، بالإضافة إلى الناشئة فى ظل التوقعات باستمرار الفيدرالى الأمريكى بتشديد السياسة النقدية للسيطرة على التضخم، وفقًا لصندوق النقد العربي.

وأوضح صندوق النقد العربى فى تقرير حديث له عن ارتفاع مؤشرات 7 بورصات عربية خلال الربع الثالث من العام الجاري، نتيجة تحسن أداء قطاعات الخدمات الاستهلاكية والطاقة والتأمين والصناعة التى عززت بدورها القيمة السوقية، ورفعت من مستويات السيولة مما أسهم فى رفع قيم وأحجام التداول.

وكشف أن تحسن المؤشرات جاء نتيجة زيادة نشاط الاستثمار الأجنبى بشقيه الفردى والمؤسسي، بالإضافة إلى اتجاه البورصات لتوسيع قاعدة الأسواق الرئيسية والأخرى الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة خلال عمليات الإدراج الجديدة فى الربع الثالث 2023.

على صعيد آخر، أوضح تقرير صندوق النقد العربى تراجع أداء 8 بورصات عربية خلال الـ3 أشهر المنتهية فى سبتمبر 2023.

وأشار التقرير إلى ارتفاع القيمة السوقية للبورصات العربية المدرجة فى قاعدة بياناته خلال الربع الثالث من العام الجارى بقيمة 174.67 مليار دولار أى بنسبة %3.99 إلى 4.551 تريليون دولار.

وأظهر التقرير أن الارتفاع فى القيمة السوقية جاء نتيجة ارتفاع قيم 8 بورصات عربية بنهاية الربع الثالث 2023 بقيمة 180.76 مليار دولار شملت السوق المالية السعودية وأبوظبى للأوراق المالى ودبى المالى ومصر وقطر والدار البيضاء ودمشق وبيروت.

من جهة أخرى، شهدت 8 أسواق عربية تراجعًا خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023 بقيمة إجمالية مجمعة 5.822 مليار دولار وضمت بورصات الكويت ومسقط وتونس وعمّان والبحرين وفلسطين والجزائر.

السعودية تتصدر البورصات الأعلى ارتفاعًا بقيمة 134.11 مليار دولار فى 3 أشهر

تصدرت السوق المالية السعودية البورصات العربية الأكثر ارتفاعًا خلال الربع الثالث من العام الجارى بعدما صعدت بقيمة 134.11 مليار دولار إلى 3.042 تريليون دولار، أى ما يمثل %66.84 من القيمة الإجمالية للأسواق من 2.908 تريليون دولار فى الربع الثاني.

وعلى مدار التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، نمت القيمة السوقية لسوق المال السعودية بنسبة %5.33 لتصل إلى 3.042 تريليون دولار مقارنة بالفترة ذاتها من 2022، وفقًا للتقرير الإحصائى لـ«تداول».

وكانت سوق المال السعودية اتخذت طريقها الصاعد فى القيمة السوقية بنهاية شهر يوليو الماضي؛ إذ سجلت حينها 2.936 تريليون دولار ثم ارتفعت إلى 3.071 تريليون دولار فى أغسطس، وهى الأعلى على مدار الـ 9 أشهر الأولى 2023 ثم تراجعت إلى 3.042 تريليون دولار بختام سبتمبر المنصرم.

وحلت سوق أبوظبى للأوراق المالية فى المرتبة الثانية بعدما سجلت صعودًا فى القيمة السوقية بـنحو 20.75 مليار دولار إلى 776.7 مليار دولار بنهاية الربع الثالث مقابل 755.96 مليار دولار فى الربع السابق عليه.

وفى يوليو 2023، سجلت القيمة السوقية لسوق أبوظبى للأوراق المالية 766.92 مليار دولار، وتراجعت فى أغسطس إلى 746.03 مليار دولار ثم عاودت الصعود إلى 776.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر.

وحصدت سوق دبى المالى المرتبة الثالثة بقيمة ارتفاع 11.79 مليار دولار لتسجل 189.69 مليار دولار مقارنة بـ 177.89 مليار دولار.

وكانت سوق دبى المالى شهدت صعودًا فى القيمة السوقية من 187.75 مليار دولار فى يوليو الماضى إلى 189.69 مليار دولار بنهاية سبتمبر تخللها تراجع فى أغسطس إلى 186.62 مليار دولار.

وحصلت البورصة المصرية على المرتبة الرابعة بصعود 6.96 مليار دولار لتسجل القيمة السوقية لها 44.52 مليار دولار مقارنة بـ 37.559 مليار دولار فى الربع الثاني.

واتخذت القيمة السوقية للبورصة المصرية اتجاهًا صعوديًّا منذ مطلع الربع الثالث 2023 بعدما ارتفعت من 39.311 مليار دولار فى يوليو إلى 41.68 مليار دولار فى أغسطس لتغلق فى سبتمبر عند 44.52 مليار دولار.

وجاءت بورصة قطر فى المرتبة الخامسة بعدما سجلت قيمتها السوقية ارتفاعًا بـ3.21 مليار دولار إلى 165.85 مليار دولار مقارنة بـ162.6 مليار دولار فى الربع الثاني.

ورغم الارتفاع المسجل فى القيمة السوقية لبورصة قطر فى الربع الثالث فإنها كانت فى اتجاه هبوطى من 176.3 مليار دولار فى يوليو إلى 165.35 مليار دولار ثم ارتفاع إلى 165.85 فى سبتمبر.

أما بورصة الدار البيضاء، فحصدت المرتبة السادسة بقيمة ارتفاع 1.76 مليار دولار إلى 58.99 مليار دولار مقارنة بـ 57.22 مليار دولار فى الربع الثاني.

وفى نفس سياق بورصة قطر، سلكت القيمة السوقية لـ«الدار البيضاء» مسارًا متراجعًا؛ إذ هبطت من 63.75 مليار دولار فى يوليو إلى 61.02 مليار دولار فى أغسطس ثم إلى 58.99 مليار دولار فى سبتمبر.

وفى المرتبة السابعة، سجلت بورصة دمشق للأوراق المالية ارتفاعًا بقيمة 1.31 مليار دولار إلى 4.01 مليار دولار من 2.69 مليار دولار فى الربع الثاني.

وكانت سوق دمشق للأوراق المالية ارتفعت من 3.038 مليار دولار فى يوليو مرورًا بـ 3.949 مليار دولار فى أغسطس وصولًا إلى 4.01 مليار دولار فى سبتمبر.

وفى المرتبة الأخيرة، جاءت بورصة بيروت كأقل سوق ارتفاعًا فى القيمة السوقية بحوالى 580 مليون دولار إلى 18.26 مليار دولار من 17.68 مليار دولار فى الربع الثانى 2023.

الكويت الأكثر انخفاضًا فى القيمة السوقية

تصدرت بورصة الكويت الأسواق المالية العربية الأكثر انخفاضًا فى القيمة السوقية بعدما تراجعت بـ 2.68 مليار دولار إلى 133.07 مليار دولار بنهاية الربع الثالث 2023 من 135.75 مليار دولار فى الربع الثاني.

وحلت بورصة مسقط كثانى أكبر سوق انخفاضًا فى القيمة السوقية بعدما هبطت بـ 1.15 مليار دولار إلى 61.04 مليار دولار مقابل 62.191 مليار دولار.

وحصدت بورصة تونس المرتبة الثالثة بانخفاض 860 مليون دولار فى القيمة السوقية إلى 7.4 مليار دولار مقابل 8.29 مليار دولار.

وجاءت بورصة عمّان فى المرتبة الرابعة بهبوط 760 مليون دولار إلى 23.79 مليار دولار من 24.56 مليار دولار.

وحصلت بورصة البحرين على المرتبة الخامسة بـتراجع 193 مليون دولار إلى 20.199 مليار دولار مقابل 20.39 مليار دولار فى الربع الثانى 2023.

وفى المرتبة السادسة، انخفضت القيمة السوقية لبورصة فلسطين بـ 158 مليون دولار إلى 4.89 مليار دولار من 5.047 مليار دولار فى الربع الثاني.

وفى المرتبة الأخيرة، سجلت بورصة الجزائر أقل قيمة انخفاض فى القيمة السوقية بـ 21 مليون دولار إلى 553 مليون دولار مقابل 573.5 مليون دولار فى الربع الثاني.

مؤشر دمشق الأعلى ارتفاعًا بين نظرائه من البورصات العربية

أوضح صندوق النقد العربي، أن غالبية الأسواق العربية التابعة للدول المصدرة للنفط لم تستجب للمكاسب التى سجلتها أسعار البترول العالمية على أساس ربع سنوى بعد تمديد التخفيض الطوعى للإنتاج وتقليص حجم الإمدادات.

وشهد مؤشر الأسواق المالية العربية المجمع التابع لصندوق النقد العربى تراجعًا بنسبة طفيفة بلغت %0.2 بنهاية الربع الثالث مقارنة بالثلاثة أشهر المنتهية فى يونيو 2023.

وضمت البورصات التى ارتفعت مؤشراتها كل من دمشق للأوراق المالية وبيروت ودبى المالى ومصر وأبوظبى والدار البيضاء، بالإضافة إلى قطر التى شهدت تحسنًا بنسبة أقل من %1.

وشملت الأسواق المالية العربية التى سجلت هبوطًا الجزائر والبحرين ومسقط والكويت وفلسطين وعمّان وتونس والسعودية.

وحصد المؤشر الرئيسى لسوق دمشق للأوراق المالية DWX المركز الأول من حيث الأعلى صعودًا بين نظرائه فى البورصات العربية بعدما صعد بمعدل %49.5 على أساس ربع سنوى إلى 56314 نقطة بنهاية الربع الثالث 2023 وفقًا للمؤشرات المحلية.

وجاء المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30فى المركز الثانى بنسبة ارتفاع %14.2 إلى 20174 نقطة على أساس ربع سنوي.

وسجل مؤشر سوق دبى المالى المركز الثالث بنسبة زيادة %9.8 على أساس ربع سنوى ليغلق نهاية الفترة عند 4163 نقطة.

وحصل مؤشر بورصة بيروت على المركز الرابع بنسبة ارتفاع %3.3 إلى 164 نقطة.

وحصد مؤشرا بورصتى أبوظبى للأوراق المالية والدار البيضاء على المركزين الخامس والسادس بنفس النسبة %2.5 ليصعد الأول إلى 9785 نقطة والثانى إلى 11865 نقطة.

وفى المركز السابع، سجل مؤشر بورصة قطر النسبة الأقل صعودًا البالغة %1.8 على أساس ربع سنوى ليغلق الفترة عند 10252 نقطة.

مؤشر تونس الأكثر هبوطًا بنسبة %5.6

وتصدر مؤشر بورصة تونس ترتيب الأسواق المالية العربية الأكثر هبوطًا خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023 بنسبة انخفاض %5.6 على أساس ربع سنوى إلى 8458 نقطة.

وفى المركز الثاني، سجل مؤشر السوق المالية السعودية تراجعًا بنسبة %3.5 على أساس ربع سنوى إلى 11056 نقطة.

وفى الثالث، شهد مؤشر فلسطين انخفاضًا بمعدل %2.9 إلى 633.4 نقطة، وحصد مؤشر سوق عمّان الرابع بنسبة %2.1 على أساس ربع سنوى إلى 2414 نقطة.

وسجل مؤشر بورصة الكويت نسبة تراجع بلغت %2 إلى 6886 نقطة، ومؤشر سوق مسقط هبوط بـ %1.9 إلى 4678 نقطة.

وشهد مؤشر بورصة البحرين انخفاضًا بنسبة %1 والجزائر بنسبة %0.4 على أساس ربع سنوي.

8 بورصات تصعد بقيمة التداول و7 أخرى تتخذ مسارًا هبوطيًا

على صعيد آخر، ارتفعت قيمة تداولات الأسهم فى البورصات العربية خلال الربع الثالث من العام الجارى بقيمة 19.35 مليار دولار إلى 157.16 مليار دولار مقارنة بالفترة المنتهية فى يونيو الماضي.

وكشف تقرير صندوق النقد العربى ارتفاع قيم التداول فى 8 بورصات عربية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023 كانت أعلاها فى السوق المالية السعودية بقيمة 14.51 مليار دولار.

فى المقابل، تراجعت قيم تداول 7 بورصات عربية بنهاية الربع الثالث 2023 كان أكثرها انخفاضًا قطر بـ 337 مليون دولار على أساس ربع سنوي.

شكلت قيمة الأسهم المتداولة فى أسواق السعودية وأبوظبى ومصر وقطر ودبى نحو %93.41 من إجمالى تداولات البورصات العربية، فيما مثل السعودية وحدها %64.4 من الإجمالي.

البورصات المسجلة ارتفاع فى قيمة التداولات

استحوذت السوق المالية السعودية على المركز الأول كأعلى بورصة عربية تداولًا خلال الربع الثالث من العام الجارى بعدما ارتفعت قيمة التداول إلى 101.17 مليار دولار بنهاية الربع الثالث مقابل 86.65 مليار دولار بنهاية الربع الثانى 2023.

ولفت تقرير صندوق النقد العربى إلى زيادة فى عدد الأسهم المتداولة إلى 15.41 مليار سهم مقابل 12.64 مليار سهم فى الربع الثانى 2023.

وحصدت البورصة المصرية الترتيب الثانى بعدما صعدت قيمة التداولات خلال 3 أشهر بنحو 3.17 مليار دولار إلى 8.98 مليار دولار مقابل 5.81 مليار دولار فى الربع الثانى 2023.

وسجل عدد الأسهم المتداولة بـ «المصرية» فى الربع الثالث ارتفاعًا إلى 47.09 مليار سهم مقابل 44.37 مليار سهم فى الربع الثانى 2023.

وفى الترتيب الثالث، شهدت سوق دبى المالى صعودًا فى قيمة التداولات بـ 1.06 مليار دولار إلى 8.52 مليار دولار مقارنة بـ 7.46 مليار دولار فى الفترة المنتهية بيونيو الماضي.

وزاد عدد الأسهم المتداولة فى «دبى المالي» إلى 17.34 مليار سهم مقارنة بـ 17.17 مليار سهم خلال الربع السابق عليه.

وفى الترتيب الرابع، صعدت قيمة التداول بسوق أبوظبى للأوراق المالية بـنحو 910 ملايين دولار إلى 19.69 مليار دولار مقابل 18.78 مليار دولار؛ إذ صعد عدد الأسهم إلى 17 مليار سهم بنهاية الربع المنتهى فى سبتمبر الماضى مقابل 14.07 سهم بختام يونيو 2023.

وفى الترتيب الخامس، ارتفعت قيمة التداولات فى سوق الكويت بـ 247 مليون دولار إلى 8.08 مليار دولار مقابل 7.83 مليار دولار فى الربع الثانى 2023 بعد التعامل على نحو 11.46 مليار سهم متداول مقابل 8.49 مليار سهم.

وفى الترتيب السادس، سجلت تداولات بورصة فلسطين زيادة بـ65 مليون دولار إلى 114.8 مليون دولار مقابل 50.2 مليون دولار بنهاية يونيو.

وصعد عدد الأسهم المتداولة فى بورصة فلسطين إلى 44.7 مليون سهم خلال الربع الثالث مقابل 24 مليون سهم فى الربع الثانى 2023.

وفى الترتيب السابع، زادت قيمة تداولات بورصة بيروت بـ 39 مليون دولار إلى 149.3 مليون دولار مقابل 110.4 مليون دولار؛ إذ ارتفعت الأسهم المتداولة إلى 3.7 مليون سهم مقارنة بـ 2.3 مليون سهم بنهاية يونيو 2023.

وفى الترتيب الثامن، سجلت قيمة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية صعودًا بـ 10 ملايين دولار مقابل إلى 26.7 مليون دولار مقابل 16.3 مليون دولار؛ إذ ارتفعت الأسهم المتداولة إلى 17.3 مليون سهم من 12.8 مليون سهم.

البورصات المسجلة انخفاضًا فى قيمة التداولات

تصدرت بورصة قطر الأسواق المالية العربية المدرجة لدى صندوق النقد العربى بأكبر انخفاض فى قيمة التداولات البالغ 337 مليون دولار إلى 8.45 مليار دولار فى الـ 3 أشهر المنتهية فى سبتمبر 2023 مقابل 8.79 مليار دولار فى الربع الثانى من العام الجاري.

وتراجع عدد الأسهم المتداولة فى بورصة قطر إلى 11.86 مليار سهم مقابل 12.33 مليار سهم فى الربع الثانى من 2023.

وفى المركز الثاني، سجلت بورصة مسقط انخفاضًا فى قيمة التداولات بـ 138 مليون دولار إلى 472 مليون دولار مقابل 610.3 مليون دولار؛ إذ هبطت الأسهم المتداولة إلى 669.4 مليون سهم مقابل 771.5 مليون سهم فى الربع الثانى 2023.

وفى الثالث، تراجعت قيمة التداولات فى بورصة تونس بـ 90.8 مليون دولار إلى 107.9 مليون دولار مقابل 198.7 مليون دولار؛ إذ انخفض عدد الأسهم المتداولة إلى 42.8 مليون سهم مقابل 69.8 مليون سهم.

وفى الرابع، سجلت بورصة عمان تراجعًا فى قيمة التداولات بـ 53 مليون دولار إلى 404.3 مليون دولار مقارنة بـ 457.7 مليون دولار فى الفترة المنتهية فى يونيو 2023؛ إذ هبط عدد الأسهم المتداولة إلى 233.3 مليون سهم مقارنة بـ 249.7 مليون سهم.

وفى الخامس، شهدت بورصة البحرين نقصًا فى قيمة التداولات بـ 36 مليون دولار إلى 108 ملايين دولار مقارنة بـ 143.9 مليون دولار بعدما انخفض عدد الأسهم المتداولة إلى 149.2 مليون سهم مقارنة بـ 194.6 مليون سهم فى الربع الثانى 2023.

وفى السادس، تراجعت قيمة التداولات فى بورصة الدار البيضاء بـ 13 مليون دولار إلى 874.5 مليون دولار مقابل 887.1 مليون دولار بعد انخفاض عدد الأسهم المتداولة إلى 85.7 مليون سهم مقابل 76.1 مليون سهم.

وفى المركز الأخير، حصدت بورصة الجزائر أقل الأسواق العربية انخفاضًا فى قيمة التداولات بنحو 100 ألف دولار لتهبط إلى 223.5 مليون دولار مقابل 334.1 مليون دولار بعدما تراجع عدد الأسهم المتداولة إلى 19.7 ألف سهم من 27.2 ألف سهم.

البورصة قيمة الارتفاع (بالمليار دولار) السعودية 134.11 أبوظبي 20.75 دبي 11.79 مصر 6.96 قطر 3.21 الدار البيضاء 1.76 دمشق 1.31 بيروت 0.58

البورصة قيمة الارتفاع (بالمليار دولار) السعودية 14.51 مصر 3.17 دبي 1.06 أبوظبي 0.91 الكويت 0.247 فلسطين 0.065 بيروت 0.039 دمشق 0.01

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