«التخطيط»: «البنك الدولى» و «الأوروبى لإعادة الإعمار» يمولان 8 مشروعات للقطاع الخاص

كشف السفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الإستراتيجية والتميز، والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، عن استقطاب تمويلات أجنبية لـ 18 مشروعا فائزا ضمن المبادرة الخضراء العام الماضي.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية تولى تمويل 6 مشروعات، كما مولت مؤسسات البنك الدولى وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، و منظمة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) 6 مشروعات بواقع مشروعين لكل منهم.

وتابع إن الحكومة منحت تلك المشروعات من القطاع الخاص جوائز مالية، إضافة إلى توفير برامج تدريبية وتأهيلية لضمان تحقيق الاستدامة وتوفير فرص العمل بشكل مستمر، إضافة لجذب تمويلات خارجية لدفعهم لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وبحسب «بدر» تستهدف الحكومة من تلك المبادرة تشجيع القطاع الخاص على المنافسة على تنفيذ المشروعات الخضراء لتحقيق انطلاقة على مستوى الاقتصاد الأخضر، وذلك فى ضوء المنافسة القوية بين أصحاب تلك المشروعات فى المحافظات المصرية.

وأكد أن المشروعات التى تقدمت للوزارة العام الماضى تجاوزت 6 آلاف فاز منها 18 فيما تقدم 5800 مشروع فى 2023، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعكس مدى اهتمام الحكومة بدفع القطاع الخاص وتشجيعيه.

وقال إن الشركات الفائزة ضمن مبادرة المشروعات الخضراء الذكية حققت نجاحا و معدلات نمو جيدة جدا، ومنها على سبيل المثال شركة “إنجاز” للمشروعات الخضراء المتوسطة والتى بدأت برأس مال 3 ملايين دولار ووصلت الآن لنحو 240 مليونا.

وأكد أن من تلك النماذج أيضا مشروع “باب رزق” الذى ساهم فى خلق فرص عمل وتدريب لأكثر من 23 ألف إمرأة فى نطاق القاهرة الكبرى، ويقوم المشروع على استخدام جميع المخلفات المنزلية لتصنيع الحلى والزينة.

ولفت إلى مساندة أحد المشروعات فى الإسكندرية لجمع المخلفات الإلكترونية وحقق طفرة فى جمعها وعائد اقتصادى منها، فضلا عن مشروع “بنك المخلفات”فى جنوب الصعيد الذى تطور لينتشر فى غالبية محافظات الجنوب وخلق شراكات مع عدد من الجهات للاستفادة من القمامة وإعادة تدويرها لتحقيق الاقتصاد المستدام.

وجاءت تصريحات مساعد وزيرة التخطيط للشراكات على هامش إطلاق قمة صوت مصر (Narrative Summit 2023)، والتى انعقدت مؤخرًا فى منطقة سوما باي، تحت عنوان (Egypt Forever Forward).

وذكر “بدر” أن أهمية قمة صوت مصر تأتى من إمكانية عقد شراكات تنموية مع القطاع الخاص خلالها، والاستفادة من النماذج الناجحة لتعميم تلك التجارب خاصة أمام الشباب، مؤكدًا أن مشاركة وزارات التخطيط والسياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص.

وأكد أن وزارة التخطيط تعمل مع شركاء العمل خاصة وزارة البيئة لتنفيذ مبادرة المشروعات الخضراء الذكية، وتنفيذ رؤية مصر 2030 لخلق برامج تدريبية وتأهيلية لجميع الشركات لضمان تحقيق معايير الاستدامة.

وأوضح أن الحكومة أطلقت أيضا جائزة مصر للتميز الحكومى منذ 3 سنوات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق نقلة نوعية للخدمات الحكومية، ويتم التفتيش على مكاتب الخدمات على مستوى الجمهورية لاختيار أفضلها بهدف ضمان تطور الخدمات.

وكشف عن تفاصيل إستراتيجية عمل المبادرة خلال الفترة المقبلة بشأن التعاقد وتنظيم الشركات مع الجهات المختلفة، لافتا إلى أنه سيتم التركيز على قطاعات محددة منها التكنولوجيا والتحول الرقمى وريادة الأعمال ومجالات السياحة المستدامة والبيئة.