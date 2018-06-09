1615 راكبًا يصلون ميناء سفاجا

نادية سلامصرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الاحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى: الرياض، مسرة، بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 1615 راكبا و 108 شاحنات بضائع و 24 شاحنة عفش ركاب و 225 سيارة.بينما شهد الميناء بالامس استقبال ثلاث سفن وهى محبة، مسرة، الحرية2 و على متن

نادية سلام

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الاحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى: الرياض، مسرة، بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 1615 راكبا و 108 شاحنات بضائع و 24 شاحنة عفش ركاب و 225 سيارة.

بينما شهد الميناء بالامس استقبال ثلاث سفن وهى محبة، مسرة، الحرية2 و على متنها 520 راكبا و 56 شاحنة بضائع و 8 شاحنات عفش ركاب و 77 سيارة وغادرت ثلاث سفن وهى الرياض، نما اكسبريس، بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 108 ركاب و 155 شاحنة و 2 سيارة.

كما استقبل ميناء الغردقة العبارة القاهرة وعلى متنها 917 راكبا و 75 سيارة.

على جانب آخر، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 1226 راكبا وتداول 97 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين سينا وآيلة وعلى متنها 579 راكبا و 18 برادا و 8 تريللات و 6 سيارات.

بينما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 548 راكبا و 26 برادا وتريللا و 47 سيارة و 3 باصات جيت وغادرت السفينتان سينا وآيلة وعلى متنها 99 راكبا و 33 برادا و 11 تريللا وسيارة.