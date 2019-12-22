1600 عميل ببنك مصر مرشح للاستفادة من مبادرة المتعثرين

وأطلق مجلس الوزراء والبنك المركزى قبل أيام مبادرة لإسقاط الفوائد المتأخرة عن الشركات التى تقل أرصدة مديونياتها عن 10 ملايين جنيه

قدرت مصادر فى بنك مصر عدد العملاء المرشحين للاستفادة من مبادرة المتعثرين، التى أطلقها البنك المركزى قبل أيام قليلة، بنحو 1600 عميل.

وأطلق مجلس الوزراء والبنك المركزى قبل أيام مبادرة لإسقاط الفوائد المتأخرة عن الشركات التى تقل أرصدة مديونياتها عن 10 ملايين جنيه ، وتأتى فى إطار تحفيز القطاعات المختلفة، ودفع عجلة الإنتاج، بما ينعكس إيجابيًا على الناتج القومى الإجمالى.

وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إنه تم حصر هؤلاء العملاء بالبنك الحكومى، وتقدر مديونياتهم بأكثر من مليار جنيه.

وأضافت أن مبادرة المتعثرين موجهة لكل القطاعات وليس للصناعة فقط، مؤكدة أن السوق كانت بحاجة ماسة إليها، وفى ظل إنها ستعيد الحياة لعدد كبير من الشركات.

وحدد «المركزى» المصانع ذات المديونية الأقل من 10 ملايين جنيه للاستفادة من المبادرة، ويبلغ عددها 8586، بشرط سداد %50 من أصل المديونية، مقابل ذلك يسقط العميل من القوائم السلبية، ويمكنه الاتفاق على سداد القيمة المتبقية من أصل المبلغ، ويعود للتعامل مع البنوك.

وتنتهى هذه المبادرة فى آخر يونيو 2020 حسب تصريحات نائب المحافظ، الذى أكد أن إجمالى أصل المديونية للفئة المستهدفة يبلغ 4.3 مليار جنيه، فى حين تصل الفوائد المتراكمة إلى نحو 31.3 مليار.