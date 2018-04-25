1600 شركة تقدم أحدث الطرازات بمعرض بكين للسيارات

شريف عيسى انطلقت، اليوم، الأربعاء، فاعليات الدورة الخامسة عشرة من معرض بكين الدولى للسيارات "Auto China"، بمشاركة كبار مصنعى السيارات العالميين والصنيين. وسيقدم أكثر من 1600 عارض من جميع أنحاء العالم النماذج الجديدة، والابتكارات والخدمات التكنولوجية فى مجال صناعة السيارات

شريف عيسى



انطلقت، اليوم، الأربعاء، فاعليات الدورة الخامسة عشرة من معرض بكين الدولى للسيارات “Auto China”، بمشاركة كبار مصنعى السيارات العالميين والصنيين.



وسيقدم أكثر من 1600 عارض من جميع أنحاء العالم النماذج الجديدة، والابتكارات والخدمات التكنولوجية فى مجال صناعة السيارات خلال فاعليات المعرض.



وانطلقت أول دورة للمعرض فى عام 1990، وينظم كل عامين، على مساحة 220 ألف متر مربع في مركز الصين الدولي للمعارض، وسيقام المعرض الخامس عشر فى الفترة من 25 أبريل وحتى 4 مايو 2018 بحضور أكثر من 800 ألف زائر.



وتسلط الشركات العالمية خلال المعرض على ما توصلت إليه من تكنولجيا متطورة فى مجال صناعة السيارات، وخططها المستقبلية فيما تعلق بالتحول لتصنيع سيارات كهربائية، وتوسعاتها فى طرح مزيد من الموديلات بفئة السيارات الرياضية المتعددة الأغراض SUV.



“المال” رصدت أحدث ما قدمه كبار مصنعى السيارات بمعرض بكين الدولى للسيارات Auto China خلال دورته الحالية:



فولكس فاجن جروب :

ستطرح أكبر مصنع للسيارات فى العالم عن 10 سيارات ونماذج مستقبلية، خلال فعليات معرض بكين الدولى وهم الجيل الجديد من فولكس فاجن CC والذى تم انتاجه بالتعاون مع شركة فاو، وفولكس فاجن لافيدا والمنتجة بالتعاون بين سايك الصينية، وفولكس فاجن العالمية.



كما تقدم المجموعة الأوروبية الجيل الثالث من طوارق والمنتمى لفئة السيارات SUV المتعددة الأغراض، إلى جانب لامبورجينى أوريس، كما ستكشف المجموعة عن سكودا كاميك الجديدة كلياً والمنتمية لفئة الـ SUV.



كما سيتم تقديم أودى A8L، والموجه للسوق الصينى، إلى جانب بورش Mission E-Cross Turismo الكهربائية، بالإضافة إلى النموذج المستقبلى لفوكس فاجن للسيارات الكهربية I.D.VIZZION.



وكشفت ايضاً فولكس فاجن رجوب عن أحدث علاماتها التجارية وهى SOL والناتجة عن الشراكة بينها، وبين شركة جاك الصينية، والتى طرحت أولى سياراتها الكهربائية E20X الكهربائية بالكامل، والمنتمية لفئة SUV.



وتخطط فولكس فاجن جروب لضخ استثمارات بقيمة 15 مليار يورو فى مجالات القيادة الذاتية، وانها بصدد بدء عمليات انتاج سيارات كهربائية بالكامل فى 6 مصانع صينية بحلول 2021.



وتستهدف المجموعة انتاج ما يقرب من 40 طرازاً جديداً كهربائياً بالكامل فى عضون 7 إلى 8 سنوات.



BMW جروب:

اعلنت BMW الألمانية لصناعة السيارات عن تقديمها لأول مركبة ذاتية القيادة بالكامل بحلول 2021، إلى جانب مساعيها لتقديمها مزيد من السيارات الكهربائية ضمن خطتها لتقليل الإنبعاثات، وخفض معدلات التلوث.



وقالت BMW فى بيان لها عبر موقعها الرسمى انها ستقدم 10 طرازات جديدة خلال معرض بكين الدولى للسيارات وهم BMW Concept iX3، المدعومة بمحرك كهربائى، بقوة 270 حصان، والتى تم تصميمها على منصة BMW X3 التقليدية، معلنه انه سيتم بدء انتاجها قريباً عبر مصنعها بالصين.



وقدمت BMW M2 الجديدة، إلى جانب الجيل الثالث الجديد كلياً من BMW X3 والمنتجة بالصين، إلى جانب X2 الجديدة كلياً، وBMW Concept X7، BMW Concept 8 Series والمتوقع انتاجها خلال العام الجارى.



وأعلنت أيضاً عن طرحها BMW i4 الكهربائية بالكامل والتى تستطيع السير لمسافة 600 كيلو متر، إلى جانب الجيل الجديد كلياً من BMW i8 Roadster.



أما شركة MINI فقدمت مجموعة من الموديلات من فئة السيارات الصغيرة المدمجة وهم MINI الجديدة خامسى الأبواب، وثلاثية الأبواب.

مرسيدس – بنز:

اشتمل جناج مرسيدس – بنز للسيارات الفاخرة على طراز A-Class L من فئة السيارات السيدان، والمنتجة خصيصاً للمستهلك الصينى، إلى جانب طراز Mercedes-Maybach Ultimate Luxury والتابعى لفئة السيارات الرياضية المتعددة الإستخدمات SUV الفاخرة.



أستون مارتن:

قدمت أستون مارتن مجموعة من سياراتها الرياضية والتى منها فانناج الجديدة، وطراز DB8 بمحرك 8 سلندر، إلى جانب ظهور عائلة DB11 بالكامل للمرة الأولى.

لكزس:

كشفت لكزس التابعة لشركة تويوتا موتورز عن الجيل السابع الجديد كلياً من ES، والتابعة لفئة السيارات السيدان المتوسطة الحجم.



نيسان موتورز:



أعلنت مجموعة نيسان موتورز عن نيتها لتقديم 4 طرازات خلال أيام معرض بكين الدولى للسيارات وهم الجيل الثانى الجديد كلياً من نيسان ليف الكهربائية، ونيسان IMX KURO الكهربائية، ونيسان ليرا الكهربائية.



وكشفت انفينيتى للسيارات الفاخرة عن طرحها QX50 الصينية الصنع، وانها تستهدف ان تكون مبيعاتها كهربائية بنسبة 50% بحلول 2025.



فولفو:

أعلنت فولفو خلال مؤتمر صحفى عن نيتها لتحويل 50% من انتاجها سيارات كهربائية بالكامل بحلول 2025، على ان يتم طرح سيارات بمحركات هجينية بداية من العام المقبل.



وقدمت فولفو طراز XC 40 TS المنتجة بالصين بالمعرض، بالإضافة إلى طرح كافة الطرازات الرياضية المتعددة الإستخدمات SUV وهم XC60، وXC 90.



فورد:

كشفت فورد الأمريكية لصناعة السيارات عن خطتها للتوسع فى انتاج سيارات صغيرة الحجم خلال الفترة المقبلة، مستهدفة إطلاق 50 طرازا ًجديداً حتى 2025.



واستعرضت فورد طرازاتها الجديدة كلياً من فورد فوكس سيدان، وهاتش باك، بالإضافة إلى فوكس ST – Line، معلنه عن بدء مبيعات F – 150 بالصين عبر الإنتاج المحلى بالتشارك مع شنجان الصينية.