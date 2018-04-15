1600 سي سي تقود الملاكي للارتفاع بـ 2780 سيارة

أحمد شوقي:ارتفعت مبيعات السيارات الملاكي خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بواقع 2780 سيارة مقارنة بالفترة ذاتها من 2017 لتصل إلى 14.5 ألف وحدة مقابل 11.7 ألف؛ بنسبة نمو 24%.وقد أسهم في هذا الارتفاع نمو مبيعات السيارات التي تتراوح سعتها اللترية بين 1500 و1600 سي سي لتصل إلى 8.5 ألف سيارة مقاب

أحمد شوقي:

ارتفعت مبيعات السيارات الملاكي خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بواقع 2780 سيارة مقارنة بالفترة ذاتها من 2017 لتصل إلى 14.5 ألف وحدة مقابل 11.7 ألف؛ بنسبة نمو 24%.

وقد أسهم في هذا الارتفاع نمو مبيعات السيارات التي تتراوح سعتها اللترية بين 1500 و1600 سي سي لتصل إلى 8.5 ألف سيارة مقابل 5.7 ألف بزيادة 51% كما ارتفعت مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات أقل من 2000 سي سي بنسبة 25% لتصل 2.7 ألف وحدة مقابل 2.1 ألف.

في المقابل شهدت مبيعات السيارات التي تصل سعتها اللترية إلى 1000 سي سي تراجعًا بنسبة 43% لتصل 209 سيارات مقابل 364 سيارة، كما انخفضت السيارات التي تتراوح سعتها اللترية بين 1000 و1300 سي سي بنسبة 94% لتسجل 17 وحدة فقط مقابل 263 وحدة كما سجلت السيارات بين 1300 و1500 سي سي بنسبة 7% لتصل 2493 سيارة مقابل 2668 سيارة.

أما السيارات التي تتراوح سعتها بين 1600 و2000 سي سي فقد انخفضت بنسبة 20% مسجلة 8 سيارة فقط مقابل 10 سيارات كما هوت السيارات أعلى من 2000 سي سي بنسبة 86% مسجلة سيارة واحدة مقابل 7 سيارات.

وتراجعت السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات أعلى من 2000 سي سي بنسبة 10% لتصل 531 سيارة مقابل 593 سيارة.