160 مليون طن تداولتها الموانئ المصرية فى 2019

أظهرت بيانات وزارة النقل أن الموانئ المصرية تداولت ما يقرب من 160 مليون طن خلال 2019 بما يقارب المعدلات المحققة فى 2018، البالغة 157.8 مليون.

وحسب بيانات قطاع النقل البحرى، بلغ حجم الواردات المتداولة بالموانئ المصرية قرابة 101 مليون طن، فيما بلغت الصادرات 59 مليونا.

يأتى ذلك مقارنة بما تداولته الموانئ فى العام قبل الماضى 2018، والذى سجل 157.8 مليون طن، وكانت مقسمة بين 100.3 مليون طن واردات، فيما بلغت الصادرات فى العام قبل الماضى 57.5 مليون حاوية.

وبلغ حجم الحاويات المتداولة بالموانئ المصرية خلال العام الماضى 2019 قرابة 7.24 مليون حاوية، مقسمة بين 3.6 مليون حاوية واردات، بينما سجلت الحاويات الصادرة والترانزيت أيضا 3.6 مليون حاوية.

وبذلك تكون الموانئ المصرية قد عوضت قرابة 500 ألف حاوية إضافية خلال العام الماضى، مقارنة بما تحقق فى 2018.

وتوقع مصدر فى وزارة النقل أن يتم جذب مزيد من الخطوط الملاحية العاملة فى قطاع الحاويات خلال الفترة المقبلة، بعد الحوافز التى منحتها وزارة النقل عبر تعديل القراراين 488 و800 خلال 2019، متوقعا زيادة حجم الخطوط الصغيرة والتى تمثل ما يقرب من %40 من الخطوط حول مستوى العالم.

«الإسكندرية» فى الصدارة

واحتل ميناء الإسكندرية خلال عام 2019 صدارة قائمة أعلى الموانئ من حيث معدلات التجارة المصرية من الصادرات والواردات، فيما كان الخط الأكثر نقلا وترددا على الموانئ خلال العام الميرسك الدنماركى، وأكثر البضائع المتداولة كانت الأقماح.

«دمياط» يفقد جزءا من حصيلته

ووفقا للبيانات فقد ميناء دمياط نحو %4.6 من حجم البضائع المترددة عليها، والتى بلغت 3.85 مليون طن العام الماضى، مقابل 4.04 مليون طن خلال 2018.

وكان السبب الرئيسى فى هذا الانخفاض تراجع بضائع الحاويات بنسبة %6.6 والتى كانت فى 2018 قرابة 1.5 مليون طن، لتصل فى العام الماضى إلى 1.4 مليون طن، وكذا تراجعت البضائع العامة بمقدار %3.5 والتى بلغت 2.4 مليون طن فى 2019 مقابل 2.5 مليون طن فى 2018.

وأشار التقرير إلى أنه بالنسبة لمعدلات تداول الحاويات، فقد وصلت فى العام الماضى 1.06 مليون حاوية، بعد أن كانت 1.15 مليون حاوية خلال عام 2018، بنسبة تراجع قدرها %7.5 بواقع 513 ألف حاوية.

من ناحية أخرى أرجع مصدر مسئول بشركة دمياط لتداول الحاويات “ الشركة الوحيدة العاملة فى نشاط الحاويات بميناء دمياط وتابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى “ التراجع إلى البدء فى مشروع تدعيم الأرصفة التابعة لها من خلال شركة بتروجيت، وهو ما أدى إلى إستقطاع قرابة ثلث أرصفتها.

وبالرغم من تراجع عدد الحاويات فى ميناء دمياط إلا أن اعداد السفن المترددة ارتفعت بنسبة %5.7.

وكانت الزيادة الكبيرة فى سفن البضائع العامة، بإعتبار أن ميناء دمياط من الموانئ الهامة التى تستقبل سفن الأخشاب، والتى وصلت إلى 2032 سفينة، مقابل 1650 سفينة بزيادة تصل إلى %23، فيما إنخفضت سفن الحاويات بمقدار %20.2، حيث وصلت إلى 914 سفينة فقط فى 2019، مقابل 1145 سفينة فى 2018.

بينما بلغت سفن البضائع التقليدية إلى 1100 سفينة مقابل 728 سفينة فى 2018 بزيادة قدرها %51، أما الصب الجاف فقد بلغت سفن هذا النوع من البضائع إلى 797 سفينة مقابل 783 فى 2018 بزيادة طفيفة قدرها %1.8 فقط.