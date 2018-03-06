160 % زيادة فى أسعار طرازات SUV خلال 5 سنوات

شريف عيسى تتبعت "المال" التغيرات فى أسعار أشهر الطرازات الرياضية المتعددة الاستخدمات SUV، والتى توافرت بالسوق المحلية خلال 2013، ومقارنتها بأسعارها خلال 2018، والتى شهدت زيادات فى أسعارها تراوحت ما بين 120 ألفاً، و348 ألف جنيه، بنسبة ارتفاع تراوحت ما بين 102%، إلى 160%. ورصدت "المال"

شريف عيسى

تتبعت “المال” التغيرات فى أسعار أشهر الطرازات الرياضية المتعددة الاستخدمات SUV، والتى توافرت بالسوق المحلية خلال 2013، ومقارنتها بأسعارها خلال 2018، والتى شهدت زيادات فى أسعارها تراوحت ما بين 120 ألفاً، و348 ألف جنيه، بنسبة ارتفاع تراوحت ما بين 102%، إلى 160%.



ورصدت “المال” استمرار تواجد 7 طرازات فقط بالسوق المحلية، منذ ما يقرب من 5 أعوام، والمزودة بمحركات تتراوح سعتها اللترية ما بين 1.2 لتر إلى 1.6 لتر، ووفقاً للإحصائيات التى أعلنتها تقارير مجلس معلومات سوق السيارات.

ويشهد سوق السيارات حالياً منافسة شرسة بعد تزيد الطلب على تلك الفئة من السيارات، إذ بلغت عدد الطرازات الرياضية المتعددة الإستخدمات المتوافرة بالسوق المحلى ما يقرب من 20 طرازات، والتى تتراوح سعة محركاتها ما بين 1200 سى سى، و1600 سى سى.

ويوضح الجدول التالى التغيرات التى طرأت فى أسعار طرازات SUV خلال 2018 مقارنة بما كان فى 2013 :