16.4 % ارتفاعًا بقيمة الطاقة العاطلة بالقطاع العام

المال - خاصأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى قيمة الطاقة العاطلة 7.2 مليار جنيه عام 2015/2016، مقابل 6.2 مليار جنيه، عام 2014/2015، بنسبة ارتفاع قدرها 16.4٪، ويرجع ذلك إلى زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج وتقلص الطلب.وأوضح المركزي، اليوم الأربعاء، في النشرة السنوية للإنتاج الفعل

المال – خاص

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى قيمة الطاقة العاطلة 7.2 مليار جنيه عام 2015/2016، مقابل 6.2 مليار جنيه، عام 2014/2015، بنسبة ارتفاع قدرها 16.4٪، ويرجع ذلك إلى زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج وتقلص الطلب.

وأوضح المركزي، اليوم الأربعاء، في النشرة السنوية للإنتاج الفعلى والطاقة العاطلة والمخزون من الإنتاج التام على مستوى الأنشطة الصناعية بمنشآت القطاع العام/الأعمال العام لعام 2015 /2016، أن صناعة المنتجات الغذائية ساهمت بأعلى نسبة فى الطاقة العاطلة وبلغت 40.7٪، يليها صناعة المنسوجات بنسبة 23.9٪.

وأكد أن إجمالى قيمة الإنتاج التام بسعر البيع 117.2 مليار جنيه عام 2015 / 2016، مقابل 127.6 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بنسبة انخفاض قدرها 8.2٪، ويرجع ذلك إلى مساهمة بعض شركات القطاع العام / الأعمال العام لإنتاج بعض السلع لحساب الغير، والتى لا تدخل فى قيمة الإنتاج الفعلى مثل نشاط المنتجات الغذائية (الزيوت النباتية) ونشاط المنسوجات.

وساهمت صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية بأعلى نسبة فى الإنتاج التام عام 2015/2016، وبلغت 63.1٪، يليها صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 12.2٪.

وبلغ إجمالى قيمة المخزون من الإنتاج التام آخر العام 6.7 مليار جنيه، عام 2015/2016 مقابل 7.3 مليار جنيه عام 2014/2015 بنسبة انخفاض قدرها 8.7 ٪، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة المخزون فى بعض الصناعات، مثل صناعة استخراج البترول الخام والغاز الطبيعى، يليها صناعة المركبات ذات المحركات.