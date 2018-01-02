16 يناير آخر موعد للمنح الدراسية الهندية 2018/2019

المال - خاصتلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريراً مقدماً من حسام الملاحى مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات حول منح الدكتوراه المقدمة من الهند.وأشار التقرير إلى أن المنح الهندية خلال العام الدراسي 2018/2019 تبلغ 13 منحة، منها 10 للدكتوراه،

المال – خاص

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريراً مقدماً من حسام الملاحى مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات حول منح الدكتوراه المقدمة من الهند.

وأشار التقرير إلى أن المنح الهندية خلال العام الدراسي 2018/2019 تبلغ 13 منحة، منها 10 للدكتوراه، و3 منح للدراسات الجامعية طبقاً للبرنامج التنفيذى بين البلدين فى جميع التخصصات ما عدا الطب بمختلف مجالاته.

وأشار التقرير إلى أن آخر موعد لتقديم المستندات للحصول على هذه المنح هو 16 يناير الحالي، ويتم التسجيل لها على البريد الإلكتروني، على أن تسلم المستندات المطلوبة بالإدارة العامة للبعثات، ويشترط فى المتقدم للحصول على منح الدراسات الجامعية ألا تزيد سنه على 30 عاماً مع اجتياز اختبارات اللغة الإنجليزية التى ستعقد فى سفارة الهند بالقاهرة.

أما شروط التقدم للحصول على منح الدكتوراه أن يكون المتقدم من معاونى أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعاهد والهيئات والمراكز البحثية المصرية، وألا تزيد سنه على 32 عاماً، وأن يشغل وظيفة مدرس مساعد أو ما يعادلها بإحدى الجامعات المصرية أو المراكز البحثية المدرجة بخطة البعثات، واجتياز اختبارات اللغة الإنجليزية التى سيتم عقدها بسفارة الهند بالقاهرة.

وأوضح التقرير التزام الجانب الهندى بتكاليف الدراسة، وتوفير أماكن للإقامة بالمدن الجامعية مجاناً، فضلاً عن التأمين الصحى، وبدل منحة شهرية وفقاً لبرامج الحكومة الهندية للعام الحالى، ولا تشمل المنحة نفقات السفر ذهاباً وعودة، ولا يسمح الجانب الهندى باصطحاب الأسرة.

أما الجانب المصرى ممثلاً فى الإدارة العامة للبعثات بالوزارة فلا يتحمل أية نفقات لطلاب مرحلة الدراسات الجامعية، وسوف تتحمل البعثات طبقاً للبرنامج التنفيذى الموقع بين الجانبين استكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب الهندى لطلاب الدكتوراه لتعادل ما يتقاضاه عضو البعثة الأعزب بالهند، وكذلك تذاكر السفر ذهاباً وعودة طبقاً للائحة المالية للبعثات.

وأكد الوزير على أهمية تعزيز علاقات التعاون بين مصر والهند، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من المنح التى تقدمها الهند للباحثين المصريين فى ظل العلاقات المثمرة والبناءة التى تربط بين البلدين؛ وذلك للنهوض بالمستوى العلمى والتدريبى للباحثين المصريين للمساهمة فى خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.