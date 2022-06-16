16 مليار جنيه إيرادات «الإنتاج الحربى» حتى نهاية الربع الثالث

حققت الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي إيرادات سجلت 16 مليار جنيه حتى نهاية الربع الثالث من العام المالى الحالى 2021/2022 رغم الظروف العالمية والمحلية المحيطة، وتخطي الإنتاج التام أربعة عشر مليار جنيه كأول عام يتحقق فيه مثل هذه القيمة بنسبة تطور 26% عن العام السابق.

واستطاعت وزارة الإنتاج الحربي تحقيق العديد من الإنجازات التي ساهمت في دفع عجلة الإنتاج بمصر إلى الأمام ليس فقط في المجال العسكري ولكن في المجال المدني أيضاً، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدها العالم بسبب تداعيات جائحة كورونا والصراعات الجيوسياسية (حرب روسيا – أوكرانيا) وما تبعها من تداعيات على الأسعار ومعدلات النمو والتضخم وسلاسل الإمداد.

وجاءت إنجازات وزارة الإنتاج الحربي خلال هذا العام انعكاساً لرؤيتها بأن تكون مؤسسة صناعية متطورة تعمل كمصدر رئيسي لتسليح القوات المسلحة الباسلة وتلبية احتياجات الشرطة المصرية، وفي نفس الوقت أحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة والتي تساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة.