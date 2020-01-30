16 مقبرة و20 تابوتا.. التفاصيل الكاملة للكشف الأثري الجديد بالمنيا (صور)

تم الكشف أيضا عن حوالي 20 تابوتا مختلفة الأشكال والأحجام من بينها 5 مصنوعة من الحجر الجيري و 5 خشبية فى حالة جيدة

أعلن الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن التفاصيل الكاملة للكشف الأثري بمنطقة الغريقة تونا الجبل بمحافظة المنيا، مؤكدا أن البعثة الأثرية المصرية العاملة بالمنطقة كشفت في هذا الموسم الثالث عن 16 مقبرة.

وأضاف وزيري أنه تم الكشف أيضا عن حوالي 20 تابوتا مختلفة الأشكال والأحجام من بينها 5 مصنوعة من الحجر الجيري على هيئة آدمية منقوشة بكتابات الهيروغليفية، و 5 خشبية فى حالة جيدة من الحفظ بعضها محفور عليها أسماء أصحابها مثل “حر” و”جحوتى اير دى اس” و”حر وجا”.

وتابع انه تم العثور كذلك على أكثر من 10 آلاف تمثال اوشابتى مصنوع من الفيانس الأزرق والأخضر أغلبها محفور عليها ألقاب المتوفيين.

وأوضح وزيري أن الموسم الثالث لأعمال البعثة المصرية عثر خلاله علي أكثر من 700 تميمة مختلفة الأشكال والأحجام والمواد من بينها جعارين القلب، وتمائم الآلهة، وأعمدة الجد رمز المعبود اوزير، والتمائم المصنوعة من الذهب الخالص منها تميمة على شكل علامة “البا المجنحة” وتميمة عين الاوجات وتميمة على شكل الكوبرا المجنحة.

وأشار إلى أنه تم العثور على العديد من الأوانى الفخارية مختلفة الأشكال والأحجام كانت أغلبها للاستخدام الجنائزي وبعضها كان دنيوي، إضافة إلى أدوات قطع المحاجر وتحريك التوابيت مثل الشواكيش الخشبية والسلال المصنوعة من سعف النخيل والدرفيل الخشبية لتحريك الاحجار والتوابيت.

ولفت إلى أنه تم اكتشاف 8 مجموعات من الأواني الكانوبية من الحجر الجيري الملون عليها نقوش لصاحبها مرى امون والذى أخذ لقب مغنى الإله تحوت ومجموعات أخرى مكونة من 4 اوانى كانوبية من الألباستر لسيدة تدعى “ومن سو”، وأخرى لشخص يدعى حر، وأخيرا مجموعة من العجائن الحجرية بدون نقوش تمثل أبناء حورس الأربعة.

أوضح وزيري أن التوابيت الحجرية المكتشف يخص أحدها شخص يدعي “ارت حرو” والذي لقب بالعديد من الألقاب من أهمها وكاهن اوزير ونوت والمشرف على الضياع وكاهن حتحور وهو ابن لبسماتيك الذى أخد لقب أمين الخزانة الملكية.

وتابع : أما التابوت الثاني فهو تابوت حورس صور عليه منظر للإلهة نوت وهي ناشرة جناحيها أعلى الصدر وأسفلها نقوش توضح ألقاب المتوفى وخاصة لقب أمين الخزانة الملكية، و تابوت ايبى عليه 2 أسطر رأسية من الكتابات الهيروغليفية توضح اسم المتوفى.

وأشار إلة أن تابوت جد جحوتى ايوف عنخ من الحجر الجيري المصقول جيدا والذى يعد من أهم التوابيت المكتشفة هذا الموسم نظرا للألقاب المدونة على غطاء التابوت وهى (أمين الخزانة الملكية وحامل أختام مصر السفلى والسمير الوحيد للملك) وهى من الألقاب التى تلقب حكام الأقاليم فى مصر الوسطى.

ويذكر أن البعثة كانت خلال مراسمها السابقة قد اكتشفت في المواسم السابقة 19 مقبرة تضم 70 تابوتا حجريًا مختلفة الأحجام والأشكال، لافتا إلى أن أعمال التنقيب الأثري ستستمر في المنطقة للكشف عن المزيد من أسرارها.