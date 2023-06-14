16 مرشحا يتنافسون على 7 مقاعد فى انتخابات الغرفة التجارية بالإسماعيلية

تشهد انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية لدورة 2023/2027، تنافس 16 مرشحا من تجار الإسماعيلية على 7 مقاعد بينهم 4 مرشحين من مجلس الإدارة السابق في

المقرر عقدها يوم السبت المقبل.

ويدخل 12 منافسا في الانتخابات على قائمتي الشهبندر والمستقبل فيما يخوض 4 آخرين الانتخابات مستقلين.

وقالت مصادر مطلعة بالغرفة التجارية، إن الناخب من المقرر أن يدلي بصوته لاختيار 7 مرشحين في بطاقته دون التقيد بالقوائم المعلن عنها وبعد إعلان نتيجة الانتخابات وأسماء الـ 7 أعضاء الفائزين يقوم وزير التجارة بتعيين 7 أعضاء آخرين لاستكمال عضوية مجلس الغرفة بنحو 14 عضوا يتم من خلالهم انتخاب رئيس مجلس الإدارة والنواب وهيئة المجلس.