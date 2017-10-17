16 محافظًا يشاركون فى مؤتمر الإستراتيجية القومية للسكان

نادية صابر

فى إطار تنفيذ خطة الدولة لمواجهة القضية السكانية وبذل أقصى الجهود للتصدى لقضيتى محو الأمية والبطالة ولمواجهة الزيادة السكانية باعتبارها على رأس القضايا القومية التى تعرقل مسيرة التنمية والتقدم.

شارك اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية على رأس وفد من المحافظة ضم محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة ومديرى أجهزة محو الأمية وتشغيل الشباب ومركز المعلومات والادارة المالية والادارية فى حضور المؤتمر الموسع الذى نظمته وزارة الصحة والسكان بالتعاون والتنسيق مع التنمية المحلية فى حضور الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان وبمشاركة 16 محافظا لعدد من محافظات الجمهورية اليوم، بمركز التدريب التابع لوزارة الصحة بالقاهرة تحت عنوان: “السكان والتنمية المحلية” فى اطار برنامج الاسراع بالتنمية.

وقد تناول المؤتمر استعراض ومناقشة محاور الاستراتيجية القومية للسكان وخطة خدمات تنظيم الأسرة والحملات الإعلامية والمتابعة الميدانية.

وخلال المؤتمر استعرض الدكتور هشام الشريف والدكتور أحمد عماد الدين، عددا من مبادرات التنمية المحلية بالمحافظات في مجالات الأمية والبطالة والتشغيل وترسيخ العدالة الاجتماعية ودورها في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة أمامها تحديات كبيرة لخفض عدد السكان، لافتا إلى أنه أصبح لا بديل عنها لرفع معدلات التنمية، مؤكدا أن الحكومة تستهدف خفض الأمية إلى 50%، بالإضافة إلى تشغيل مليون شاب بالجمهورية.

وتابع: عدد السكان يزداد 2.4 مليون نسمة سنويا.

وفى كلمة اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية أكد أن أفضل السبل لمواجهة القضايا القومية والمجتمعية المختلفة هو العمل على تجفيف المنابع ومحاولة ايجاد آليات غير تقليدية لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم وبذل أقصى جهد لسد منابعه وفرض الزامية التعليم باعتباره مفتاح التنمية الحقيقية وتحقيق التقدم والنماء للبلاد.

ومن جهته أشار الدكتور أحمد عماد، الى أنه تم عمل خطة للحد من زيادة عدد السكان فى كل محافظة، مشيرا إلى أنها تتضمن الوضع السكانى لكل محافظة وآليات خفضها وتنميتها بشكل جيد لتفادى الزيادة، لافتا إلى أن هناك متابعة جيدة لحاجة لكل محافظة من وسائل تنظيم الأسرة وتوفيرها، لافتا إلى أنه جار سد الحاجات غير الملباة لتنظيم الأسرة.