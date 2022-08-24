16 قطاعا في البورصة المصرية تتقاسم 58% من تداولات الأربعاء بقيمة 771 مليون جنيه

استحوذت أسهم حوالي 16 قطاع من قطاعات البورصة المصرية على 58% من التداولات المحققة بجلسة اليوم الأربعاء، فيما آلت النسبة المتبقية بواقع 42% لصالح قطاعي “العقارات” و”البنوك” فقط بقيمة 550 مليون جنيه.

وتتوزع أسهم شركات البورصة المصرية المقيدة على حوالي 18 قطاعًا متنوعًا، فيما سجلت تداولات الأسهم الإجمالية بجلسة اليوم حوالي 1.321 مليار جنيه.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء على هبوط جماعي، سجل فيه المؤشر الرئيسي “egx30” حوالي 0.32% عند 10105 نقاط،

وهبط المؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70ewi” بنحو 1.1% عند 2163 نقطة، ومتساوي الأوزان “egx50” بـ0.42% عند 1893 نقطة، ونظيرهُ الأوسع نطاقًا “egx100” بنحو 0.9% وسجل 3102 نقطة.

فيما جرى التداول على 194 سهمًا، هيمن الصعود على 33 من بينها، وتراجع 100 أخرى، وظل 61 دون أية تغيرات، فيما سجل رأس المال السوقي نحو 682.35 مليار جنيه.

وقد اتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بصافي قيمة بلغت 236.3 و9.6 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه المتعاملون الأجانب للبيع بقيمة 246 مليون جنيه.