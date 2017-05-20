16 سيارة أسعارها بين 150 و200 ألف جنيه.. تعرف عليها

أحمد شوقيتتدخل العديد من العوامل والمتغيرات في حسم القرارات الشرائية لعملاء سوق السيارات ومنها: المواصفات والأسعار ووسائل الترفيه والراحة؛ ويتصدر العامل السعري الأولوية بين هذه العوامل في السوق المحلية، وفيما يلي تقدم "المال" قائمة بشريحة السيارات التي تتراوح أسعارها بين 150 و200 ألف جنيه.وتتصدر

أحمد شوقي

تتدخل العديد من العوامل والمتغيرات في حسم القرارات الشرائية لعملاء سوق السيارات ومنها: المواصفات والأسعار ووسائل الترفيه والراحة؛ ويتصدر العامل السعري الأولوية بين هذه العوامل في السوق المحلية، وفيما يلي تقدم “المال” قائمة بشريحة السيارات التي تتراوح أسعارها بين 150 و200 ألف جنيه.

وتتصدر السيارة إم جي 5 القائمة؛ حيث يتراوح سعرها بين 150 و160 ألف جنيه وتلتها هيونداي فرنا؛ التي يتراوح سعرها بين 150 و175 ألف جنيه ثم شيفروليه لانوس بسعر 155,5 ألف جنيه وفيات باندا بما يتراوح بين 159,5 و180 ألف جنيه ثم جيلي إيمجراند 7 بواقع 160 ألف جنيه.

وشملت القائمة 11 طرازًا آخر هي: رينو لوجان- مانيوال وشيفروليه أفيو وشنجان V7 وسينوفا X25 و ولادا جرانتا الأوتوماتيك وهيونداي i10 وفيات لينيا وفيات بونتو وفيات كوبو ونيسان صني الفئة الأولى وسيتروين سي إليزيه 2016.

وفيما يلي قائمة السيارات التي تتراوح أسعارها بين 150 و200 ألف جنيه.





مسلسل السيارة السعر بالألف جنيه 1 إم جي 5 150- 160 2 هيونداي فرنا 150 -175 3 شيفروليه لانوس 155,5 4 فيات باندا 159,5- 180 5 جيلي إيمجراند 7 160 6 رينو لوجان مانيوال 180-192 7 شيفروليه افيو 183,6- 192,7 8 شنجان V7 190 9 سينوفاX25 الفئة الأولى 198 10 لادا جرانتا أوتوماتيك 175 11 هيوندايi10 179- 194,5 12 فيات لينيا 185 13 فيات بونتو مانيوال 190 14 فيات كوبو 190 15 نيسان صني الفئة الأولى 196 16 سيتروين سي إليزيه 2016 200



قائمة بأسعار 16 طرازا تتراوح أسعارها بين 150 و200 ألف جنيه مرتبة تصاعديًا.