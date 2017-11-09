16 سفينة حاويات وبضائع تصل وتغادر ميناء دمياط

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 5 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 17، بالإضافة إلى 9 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 5 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 17، بالإضافة إلى 9 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأشار المركز إلى أنه غادر الميناء في الثانية عشرة مساء أمس الأربعاء القطار رقم 2460، وفي الرابعة والنصف صباح اليوم الخميس القطار رقم 2453 بحمولة إجمالية 2639 طن قمح، في حين غادر 107 سيارات بحمولة 5663 طن قمح.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 151174 طنا، ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 46521 طنا.

وفي هذه الأثناء استقبل الميناء في الواحدة مساء أمس قطار محمل بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم المواسير في قاع البحر.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 600 طن يوريا أمونيوم، و 2110 أطنان رمل.