16 سفينة حاويات وبضائع تصل وتغادر ميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و 3 بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، علاوة على 16 بالمخطاف الخارجى فى انتظار إنهاء إجراءات الدخول.

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و 3 بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، علاوة على 16 بالمخطاف الخارجى فى انتظار إنهاء إجراءات الدخول.

وأضاف المركز أنه غادر الميناء في السادسة والثلث من مساء أمس القطار رقم 2459، وفى السابعة من صباح اليوم القطار رقم 2442 بحمولة اجمالية 2545 طن قمح، في حين غادر ( 69 ) سيارة بحمولة 3175 طن قمح.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بلغ 84019 طنا، والقمح في مخازن القطاع الخاص 48649 طنا.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 6615 طن يوريا و 4000 طن فوسفات و 350 طن كحول و 9595 طن ملح وإعادة تصدير 2600 طن ذرة.