16 سفينة تصل وتغادر ميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينتي حاويات و6 بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و 6 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21، علاوة على 13 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.وأوضح

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينتي حاويات و6 بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و 6 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21، علاوة على 13 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز أنه جار تحميل قطار سكر من ساحة الميناء النهري.

وأشار المركز الإعلامي إلى أنه غادر الميناء (77) سيارة بحمولة 3745 طن قمح، بالإضافة إلى قطارين على متنهما 2625 طن قمح.

يشارة إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 79036 طنا، ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 50321 طنا.

وأضاف المركز أن حركة الصادر من الميناء شملت 2320 طن يوريا و 9000 طن فوسفات و 400 طن كحول و 2000 طن ملح و 3780 طن ذرة.