16 سفينة بضائع عامة تصل وتغادر ميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 5 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و4 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن إجمالي السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، و10 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات

محمود محسن





استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 5 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و4 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن إجمالي السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، و10 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز الإعلامي أنه غادر الميناء، في العاشرة والنصف صباح أمس الأربعاء، القطار رقم 2435، وفى العاشرة مساء أمس، القطار رقم 2448، وفي السادسة صباح اليوم الخميس، القطار رقم 2474، بحمولة إجمالية 3877 طن قمح، في حين غادر 68 سيارة نقل محملة بـ3413 طن قمح.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 106833 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح بمخازن القطاع الخاص 36087 طنًّا.

يُذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 8350 طن يوريا، و4670 طن فوسفات، وإعادة تصدير 5600 طن كسب فول صويا.