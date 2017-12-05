16 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

أمانى العزازي: أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنها تعمل بشكل طبيعى وإجمالى الحركة اليوم 16 سفينة، حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينتين حاويات. ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات، كما سجل الميناء أيضا دخول سفينة بضائع عامة وموجود على الأ

أمانى العزازي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنها تعمل بشكل طبيعى وإجمالى الحركة اليوم 16 سفينة، حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينتين حاويات.

ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات، كما سجل الميناء أيضا دخول سفينة بضائع عامة وموجود على الأرصفة سفينة بضائع عامة، كما سجل ميناء شرق بورسعيد سفينتين حاويات ومغادرة 4 سفن حاويات وموجود على الأرصفة سفينة حاويات.

ومن المنتظر دخول سفينة حاويات، وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.