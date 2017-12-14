16 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد

أمانى العزازى: أعلنت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، أن إجمالى الحركة اليوم 16 سفينة، و سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وموجود على الأرصفة سفينة حاويات، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات، فيما غادر الميناء سفينة بضائع عامة، و سجل م

أمانى العزازى: أعلنت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، أن إجمالى الحركة اليوم 16 سفينة، و سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وموجود على الأرصفة سفينة حاويات، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات، فيما غادر الميناء سفينة بضائع عامة، و سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 4 مثلهم، وموجود على الأرصفة سفينة حاويات، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل جميع الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.