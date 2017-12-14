16 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد

أمانى العزازى: أعلنت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، أن إجمالى الحركة اليوم 16 سفينة، و سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وموجود على الأرصفة سفينة حاويات، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات، فيما غادر الميناء سفينة بضائع عامة، و سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 4 مثلهم، وموجود على الأرصفة سفينة حاويات، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل جميع الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
أعلنت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، أن إجمالى الحركة اليوم 16 سفينة، و سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وموجود على الأرصفة سفينة حاويات، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات، فيما غادر الميناء سفينة بضائع عامة، و سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 4 مثلهم، وموجود على الأرصفة سفينة حاويات، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل جميع الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.