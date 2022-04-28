16 سفينة إجمالى الحركة الملاحية فى موانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 16 سفينة خلال عمليات التداول، فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتي حاويات وخروج 6 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول 4 سفن . كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة .

فيما تواصل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خطة تطوير ميناء العريش والذي يستخدم في تصدير بضائع شمال سيناء من ملح وأسمنت ورمال، للأسواق الأوروبية والعربية والأفريقية، لذا تجري أعمال التطوير للميناء من إنشاء أرصفة جديدة وساحات للتداول وطرق داخلية وزيادة الغاطس، وكذلك مد حاجز الأمواج لاستقبال المزيد من السفن ولخدمة الأسواق الخارجية وتصدير المنتجات السيناوية.