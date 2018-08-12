16 دولارا متوسط إنفاق الفرد على التأمين سنويا فى مصر

ماهر أبو الفضل والشاذلى جمعة يبلغ متوسط إنفاق الفرد على التأمين فى الأسواق لامتقدمة 3517 دولارا بينما يبلغ المتوسط فى الأسواق الناشئة 166 دولارا، و 092 دولارا لتأمينات الحياة و73 دولارا لتأمينات الممتلكات خلال عام 2017.وفى مصر يبلغ المتوسط 16 دولارا ويقع ترتيب مصر عالميا رقم وفي ض

ماهر أبو الفضل والشاذلى جمعة

يبلغ متوسط إنفاق الفرد على التأمين فى الأسواق لامتقدمة 3517 دولارا بينما يبلغ المتوسط فى الأسواق الناشئة 166 دولارا، و 092 دولارا لتأمينات الحياة و73 دولارا لتأمينات الممتلكات خلال عام 2017.

وفى مصر يبلغ المتوسط 16 دولارا ويقع ترتيب مصر عالميا رقم وفي ضوء المؤشرات الواردة بمجلة سيجما العالمية، تصدر سوق التأمين بمصر عدد من أسواق التأمين الأفريقية بنسبة أقساط (9.7٪) بالنسبة لتأمينات الحياة بجانب أوغندا (18٪) وكوت ديفوار (12٪) وناميبيا (12٪) والجزائر (6٪) وفي الوقت الذي تراجعت فيه معدلات النمو بشكل حاد زيمبابوي (‒3.7٪) ونيجيريا (‒20٪) وموزامبيق (‒39٪).

كما تصدر سوق التأمين بمصر أيضا عدد من الدول الأفريقية بنسبة أقساط تبلغ (9.9٪) من إجمالي أقساط التأمينات العامة على مستوى سوق التأمين الأفريقي بجانب أوغندا (7.3٪) وفي زمبابوي (7.5٪) وفي غانا (5.0٪) والمغرب (3.0٪)

وذكرت المجلة أن النمو الذي حققته بعض الأسواق بما فيها مصر قد جاء نتيجة لاستفادة الشركات العاملة بالسوق من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية في هذه الأسواق، والتي ساهمت بدورها في زيادة وتطوير الأنشطة المتعلقة بتطوير المنتجات التأمينية الفردية وأساليب تسويق المنتجات والوصول الى شرائح المجتمع المختلفة مما أدى الى إحداث تأثير كبير على نمو السوق ككل.