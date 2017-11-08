16% تراجعا بالخسائر الكلية للسفن الضخمة نتيجة الحوادث

كتب-ماهرأبوالفضل:تراجع عدد حالات الخسائر الكلية للسفن الضخمة نتيجة الحوادث بنسبة 16% في العام الماضي 2016 مقارنة بالعام السابق.قال الاتحاد المصري للتأمين ان احدي شركات التأمين الكبري-لم يذكر إسمها- سجلت بياناتهاسُجلت 85 حالة خسائر كلية في السفن الضخمة عام 2016، ومن بين حالات الخسائر الكلية التي

كتب-ماهرأبوالفضل:

تراجع عدد حالات الخسائر الكلية للسفن الضخمة نتيجة الحوادث بنسبة 16% في العام الماضي 2016 مقارنة بالعام السابق.

قال الاتحاد المصري للتأمين ان احدي شركات التأمين الكبري-لم يذكر إسمها- سجلت بياناتهاسُجلت 85 حالة خسائر كلية في السفن الضخمة عام 2016، ومن بين حالات الخسائر الكلية التي بلغت في مجملها 85 حالة، لم تنتج إلا حالة واحدة فقط عن الاصطدام.

وأشار الاتحاد في بيان صادر عنه صباح اليوم ان شركات التأمين- وفقا لنص الشرط رقم 8 من شروط المجمع لتأمين السفن / مدة في 1/10/1983 الصادرة عن مجمع مكتتبي التأمين البحري بلندن – توافق على تعويض المؤمن له عن ثلاثة أرباع أى مبلغ أو مبالغ دفعها المؤمن له لأى شخص آخر أو أشخاص آخرين بسبب مسئوليته القانونية عن الأضرار نتيجة خسائر أو أضرار لأى سفينة أخرى أو ممتلكات على أى سفينة أخرى، أو التأخير أو فقد الاستعمال لأى سفينة أخرى أو الممتلكات على هذه السفينة الأخرى، وكذا العوارية العامة أو الإنقاذ أو الإنقاذ بموجب عقد لأى سفينة أخرى أو الممتلكات على هذه السفينة الأخرى، وذلك عندما يكون دفع المؤمن له لهذه المبالغ نتيجة لتصادم السفينة المؤمن عليها مع أى سفينة أخرى.

وذلك وفقاً لقاعدتين أولاها عند تصادم السفينة المؤمن عليها مع سفينة أخرى ويكون هناك خطأ مشترك من السفينتين ،فانه ما لم يتم تحديد المسئولية القانونية لإحدى السفينتين أو كليهما وفقاً للقانون ، فان التعويض وفقاً لشرط 6 يتم حسابه على أساس المسئولية المتقابلة كما لو أن ملاك كل من السفينتين قد اضطروا لدفع نسبة من أضرار السفينة الأخرى المسموح بها فى تحديد الرصيد أو المبالغ من أو إلى المؤمن له نتيجة التصادم .

وتضمنت القاعدة الثانية المرتبطة بصرف التعويض ان لاتزيد الحصص النسبية عن ثلاثة أرباع القيمة المؤمنة للسفينة المؤمن عليها.

و تلتزم شركة التأمين أيضاً بسداد ثلاثة أرباع المصاريف القضائية التى يسددها المؤمن له أو يضطر المؤمن له لدفعها بغرض رفض المسئولية أو اتخاذ الإجراءات لتحديد المسئولية، ويشترط دائماً الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المؤمنين لتحمل هذه التكاليف، وأن المسئولية الكلية للمؤمنين بموجب شرط 6/3 لا تزيد (ما لم يكن هناك موافقة كتابية محددة من المؤمنين) عن 25٪ من القيمة المؤمن بها على السفينة المؤمن عليها.

واشار الاتحاد الي انه يهتم من خلال لجانه الفنية ومنها لجنة البحري/وحدات بمتابعة الأحداث العالمية وما ينتج عنها من تقارير بهدف دراستها ووضع التوصيات التي يتم تمريرها لشركات التأمين أعضاء الاتحاد.

اضاف انه يسعي ككيان تنظيمي الي توعية مكتتبي التأمين إلى الاهتمام بسجل الحوادث لأفراد الطاقم والإدارة وجنسيتهم والخبرة الخاصة بكل منهم ، بالاضافة الي لفت انتباه العملاء سواء ملاك أو مديري أو مشغلي السفن لأهمية الاهتمام بنوعية طاقم السفينة ومدى تجانسهم تفهمهم للأجهزة الموجودة على السفينة.

واوصي الاتحاد ،مالكي ومشغلي السفن البحرية والوحدات النهرية والساحلية ،بالحصول على المشورة من شركات التأمين وهيئات التصنيف الخاصة بالسفن ويراعي الامتثال للوائح الصادرة عن مكاتب التفتيش البحري بالنسبة للعدد المناسب للطاقم والخبرة المطلوبة من كل منهم.