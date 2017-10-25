16 اتفاقا ومذكرة تفاهم حصيلة زيارة الرئيس لفرنسا

ما بين 4 اتفاقات و 5 إعلانات مشتركة و6 خطابات نوايا ومذكرة تفاهم. خاصوقعت 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا، تضمنت مجالات عديدة للتعاون بين البلدين. وبحسب إحصاء "المال"، فالاتفاقيات تشمل 16 ما بين 4 اتفاقات و 5 إعلانات مشتركة و6 خطابات ن

ما بين 4 اتفاقات و 5 إعلانات مشتركة و6 خطابات نوايا ومذكرة تفاهم.





خاص

وقعت 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا، تضمنت مجالات عديدة للتعاون بين البلدين.

وبحسب إحصاء “المال”، فالاتفاقيات تشمل 16 ما بين 4 اتفاقات و 5 إعلانات مشتركة و6 خطابات نوايا ومذكرة تفاهم.

وبدأ الرئيس السيسي الاثنين، زيارة لفرنسا، هي الأولى التي يلتقي فيه نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والثالثة لفرنسا.

والقائمة كالتالي:

1. الاتفاق التنفيذي لقرض الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم قطاع الطاقة بالموازنة المصرية.

2. الاتفاق التنفيذي لقرض الوكالة الفرنسية للتنمية لتطوير عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية في خمس محافظات مصرية.

3. الاتفاق التنفيذي لقرض الوكالة الفرنسية للتنمية لتطوير محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية.

4. إعلان مشترك مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتقديم مساعدة تقنية لوزارة الكهرباء والطاقة.

5. إعلان مشترك بين الوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة المصرية لدعم قطاع الحماية الاجتماعية بالموازنة.

6. إعلان مشترك لتمويل مؤسسة Proparcoلإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان بطاقة إنتاجية 50 ميجا وات لكل محطة من خلال شركة EREN الفرنسية والحكومة المصرية.

7. إعلان مشترك لتمويل مؤسسة Proparco لإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية 50 ميجا وات لكل محطة بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان من خلال شركة EDF الفرنسية بالتعاون مع الحكومة المصرية وشركة السويدي.

8. إعلان مشترك لتمويل مؤسسة Proparco إنشاء محطتين لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية 25 ميجا وات بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان من خلال الحكومة المصرية وشركة Voltalia الفرنسية.

9. خطاب نوايا بين حكومتي البلدين حول توريد فرنسا لعدد 500 عربة مأكولات متنقلة.

10. إعلان نوايا بين حكومتي البلدين حول قيام فرنسا بتمويل دراسات الجدوى لتطوير شبكة النقل الحضري بمدينة المنصورة.

11. مذكرة تفاهم بين شركة RATP والهيئة القومية للأنفاق حول صيانة الخط الأول لمترو الانفاق وتشغيل الخط الثالث للمترو.

12. إعلان نوايا بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة SNCF.

13. إعلان خاص بتعزيز التعاون الثقافي والتعليمي والفرانكفوني والجامعي والعلمي والفني.

14. إعلان نوايا بشأن إنشاء الجامعة الفرنسية المصرية وتنميتها.

15. إعلان بشأن تعزيز التعاون في مجال تدريب القادة بالإدارة المصرية.

16. اتفاقية متعلقة بعقد إنشاء البيت المصري بالمدينة الدولية الجامعية بباريس.