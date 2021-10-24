عقـــارات

156 مليون جنيه لمشروعات البنية التحتية في مدينة أسيوط الجديدة

والانتهاء من 10 عمارات على مساحة 226 فدانا
سارة لطفي 4:36 م, الأحد, 24 أكتوبر 21 4:36 م, الأحد, 24 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قالت جيهان عمار، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، إنه تم ضخ استثمارات بإجمالي 156 مليون جنيه، لمشروعات البنية التحتية بالمدينة خلال الفترة الأخيرة.

وأفادت في تصريحات لـ”المال” أن الجهاز انتهى من بناء 10 عمارات بمنطقة التوسعات الشرقية الجنوبية على مساحة 226 فدانًا، وحالياً في مرحلة التخصيص والتسليم.

وتابعت أنه سيتم طرح أراضي خلال المرحلة القادمة، بأنشطة خدمية مختلفة ونشاط عمراني متكامل.

اقرأ أيضا  الجمعية المصرية للتسويق العقاري : ندرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة تاج مصر

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من مشروع ترفيق الطريق الرابط بين محافظة أسيوط ومدينة أسيوط الجديدة.

وسابقاً أوضحت جيهان عمار في تصريحات خاصة لـ”المال”، أن مستهدفات المدينة خلال العام المالى الجديد تبلغ 200 مليون جنيه.

وأوضحت أن هناك العديد من المطورين العقاريين، وأبرزهم شركة وادى دجلة، تيرا، جلوبال هاوس، تو اتش، التى حصلت على مشروعات عقارية ومتنوعة.

اقرأ أيضا  رئيس الجهاز: غلق وتشميع محال تجارية مخالفة فى مدينة السادات

وتابعت أن توصيل الغاز الطبيعى يمثل أكبر تحد أمام المدينة خلال العام المالى الجديد، إضافة إلى إنشاء محطة مياه جديدة.

وتم تخصيص قطعتى أرض بمدينة أسيوط الجديدة بغرض إقامة نشاط تجارى سكني، وهو ما علقت بالقول إن هذه الأراضى كانت من نصيب شركة «تو إتش»، وتبلغ مساحة كل أرض 1000 متر تقريباً، بتكلفة 5 آلاف جنيه للمتر الواحد، مشيرة إلى أنه سيتم تخصيص عدد كبير من الأراضى خلال الفترة القادمة بغرض إقامة أنشطة متنوعة منها تجارى إداري، تجارى سكني، طبي، تعليمي، وسكنى تجارى إداري.

اقرأ أيضا  توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين أكاديمية السويدي و«السويس للصلب»
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم سارة لطفي

ملف الكاتب سارة لطفي

اقرأ أيضاً

رئيس المقاولون العرب يزور مشروع مونوريل السادس من أكتوبر

أحمد صبحي 4:11 م, الأحد, 24 أكتوبر 21

«الصرف الصحى بالإسكندرية» تبحث موقف محطات الرفع ضمن استعدادات الشتاء

معتز محمود 3:46 م, الأحد, 24 أكتوبر 21

محافظ القليوبية يصدر حركة تنقلات لمديري الإدارات الهندسية والعاملين بالوحدات المحلية

عمر سالم 3:20 م, الأحد, 24 أكتوبر 21

تعاونيات الإسكان تطرح 50 وحدة سكنية للبيع بمدينة 15 مايو

ايمان ممدوح 3:06 م, الأحد, 24 أكتوبر 21

مركز مرسي مطروح يتيح للمواطنين الحصول على نموذج طلب إضافة قطعة أرض بالحصر

معتز محمود 1:55 م, الأحد, 24 أكتوبر 21

مؤسسة الشرباني الخيرية تقدم كشف حساب عن 20 عاما من التنمية المجتمعية

شريف عمر 1:43 م, الأحد, 24 أكتوبر 21