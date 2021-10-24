156 مليون جنيه لمشروعات البنية التحتية في مدينة أسيوط الجديدة

قالت جيهان عمار، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، إنه تم ضخ استثمارات بإجمالي 156 مليون جنيه، لمشروعات البنية التحتية بالمدينة خلال الفترة الأخيرة.

وأفادت في تصريحات لـ”المال” أن الجهاز انتهى من بناء 10 عمارات بمنطقة التوسعات الشرقية الجنوبية على مساحة 226 فدانًا، وحالياً في مرحلة التخصيص والتسليم.

وتابعت أنه سيتم طرح أراضي خلال المرحلة القادمة، بأنشطة خدمية مختلفة ونشاط عمراني متكامل.

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من مشروع ترفيق الطريق الرابط بين محافظة أسيوط ومدينة أسيوط الجديدة.

وسابقاً أوضحت جيهان عمار في تصريحات خاصة لـ”المال”، أن مستهدفات المدينة خلال العام المالى الجديد تبلغ 200 مليون جنيه.

وأوضحت أن هناك العديد من المطورين العقاريين، وأبرزهم شركة وادى دجلة، تيرا، جلوبال هاوس، تو اتش، التى حصلت على مشروعات عقارية ومتنوعة.

وتابعت أن توصيل الغاز الطبيعى يمثل أكبر تحد أمام المدينة خلال العام المالى الجديد، إضافة إلى إنشاء محطة مياه جديدة.

وتم تخصيص قطعتى أرض بمدينة أسيوط الجديدة بغرض إقامة نشاط تجارى سكني، وهو ما علقت بالقول إن هذه الأراضى كانت من نصيب شركة «تو إتش»، وتبلغ مساحة كل أرض 1000 متر تقريباً، بتكلفة 5 آلاف جنيه للمتر الواحد، مشيرة إلى أنه سيتم تخصيص عدد كبير من الأراضى خلال الفترة القادمة بغرض إقامة أنشطة متنوعة منها تجارى إداري، تجارى سكني، طبي، تعليمي، وسكنى تجارى إداري.