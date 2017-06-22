154.4 مليار زيادة فى إجمالى ودائع البنوك مارس الماضى

ارتفعت إجمالى ودائع القطاع المصرفى بقيمة 154.4 مليار جنيه نهاية مارس الماضى، لتسجل 2.8 تريليون جنيه، مقابل 2.7 تريليون جنيه فى فبراير.

وأشار البنك المركزى فى تقريره الشهرى الصادر منذ قليل إلى أن الودائع الحكومية زادت بواقع 38 مليار جنيه إلى 493.2 مليار بنمو بلغ 8.3%، كما ارتفعت الودائع غير الحكومية 116.3 مليار جنيه بنسبة 5.15% لتصل إلى 2.3 تريليون جنيه نهاية مارس.

ولفت التقرير إلى أن الودائع بالعملة الأجنبية نمت 16.08% بقيمة 121 مليار جنيه إلى 874.7 مليار فى مارس الماضى، وذلك بعد تراجعها 147.6 مليار جنيه خلال فبراير الماضي، لتسجل 753.5 مليار جنيه، مقارنةً بـ 900.7 مليار جنيه نهاية يناير.

وزادت الودائع بالعملة المحلية 33.2 مليار جنيه بنسبة نمو طفيفة بلغت 1.6% لتصل إلى 1.994 تريليون جنيه فى مارس.