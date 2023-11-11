154 من بلدان العالم تؤيد حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة

صوتت 168 دولة أمس، على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، في اللجنة الثالثة “لجنة الشؤون الإجتماعية والإنسانية والثقافية” التابعة للجمعية العامة للامم المتحدة، وفقا لقناة روسيا اليوم.

وعارضت القرار 5 دول (إسرائيل، وجزر المارشال، وميكرونيزيا، وناورو، والولايات المتحدة)، وامتنعت 9 دول عن التصويت.

وأكد القرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة، فلسطين. ويحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته لنيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت.

وشدد القرار على الضرورة الملحة للقيام، دون تأخير، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، وتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إستنادا إلى قرارت الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، ومبادرة السلام العربية، وخطة خارطة الطريق، لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود الدولتين.

من جهته، أشاد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك رياض منصور بالتأييد الساحق للقرار، معتبرا أنه الخيار الوحيد لكل الدول الملتزمة بالشرعية الدولية. كما شدد على ان دعم العديد من الدول لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يعكس تجربتها ونضالها ضد الاستعمار، وكما حققت هذه الدول حريتها واستقلالها لن تكون فلسطين الاستثناء وستأخذ مكانها الطبيعي بين الأمم كدولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.